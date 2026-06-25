¿A qué hora se estrena la temporada 5 y final de The Bear en Disney+?

¿A Qué Hora Se Estrena The Bear Temporada 5 En Disney+? - DISNEY+

MADRID 25, (CulturaOcio)

La quinta y última temporada de The Bear, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, llega a Disney+ este 26 de junio. La entrega final de la multipremiada ficción está compuesta por ocho episodios, que aterrizarán simultáneamente en la plataforma y, teniendo en cuenta la gran expectación ante el desenlace, la gran pregunta es... ¿A qué hora se estrena la temporada 5 de The Bear en Disney+?

Según su sinopsis oficial, la nueva entrega "comienza la mañana después de que Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie 'Sugar' Berzatto (Abby Elliott) descubran que el Chef Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración, dejando el restaurante en sus manos". "Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace 'perfecto' a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas", adelanta el resumen de la quinta temporada.

En cuanto al horario del estreno, The Bear estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del jueves 25 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la quinta temporada de la serie llegará a la plataforma a las 3:00 horas del viernes 26 de junio. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA THE BEAR TEMPORADA 5 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la serie creada por Christopher Storer, llegará a Disney+ a las siete de la tarde del jueves. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del jueves cuando la quinta temporada de The Bear esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del desenlace final.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de el final de la serie The Bear desde las 22:00 horas de este jueves.