Filtrado el nuevo look del Thor de Chris Hemsworth en Vengadores: Doomsday

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, el regreso al Universo Marvel de los hermanos Russo y también de Robert Downey Jr., esta vez como el villano Doctor Doom, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Entretanto, ha salido a la luz una imagen que pone al descubierto el primer vistazo al Thor de Chris Hemsworth en la cinta de los Russo.

La imagen en cuestión, que ya circula en Internet, pertenece a una línea oficial de merchandising de Vengadores 5. En ella puede apreciarse a los 28 personajes del filme, como el Profesor X (Patrick Stewart), Gambito (Channing Tatum) y también al Dios del Trueno de Hemsworth, con el pelo corto y barba.

New crew merch for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



(📸: giponci | IG) pic.twitter.com/cttWSbcb7P — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) September 21, 2025

Este primer vistazo confirma que Thor retomará en Doomsday la estética que lució por última vez en Vengadores: Infinity War, considerada por los fans como la más icónica del Dios del Trueno. Por otra parte, que Hemsworth vuelva a llevar este aspecto refleja cómo el personaje al que interpreta desde hace más de una década en el UCM ha madurado tras los eventos de Love and Thunder, donde volvía a mostrar su larga melena dorada.

Este cambio en su apariencia parece indicar también que estará en plena forma para enfrentarse a los desafíos de una guerra multiversal. Los últimos rumores, de hecho, sugerían que Thor desempeñaría un papel crucial en la quinta entrega de los Vengadores. Pero no es el único que ha experimentado el actor australiano.

Luke Zocchi, el preparador físico del intérprete aseguró en una entrevista con The Independent el pasado junio que Hemsworth "no estará tan musculado como en Love and Thunder" en su vuelta al UCM con Doomsday. El propio actor confesó en el documental Assembled de Disney+ que se sentía incómodo con un físico tan corpulento y con tener que llevar una estricta dieta, teniendo que ingerir 450 calorías 10 veces al día.

"Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM. Este villano, maestro de la ciencia más avanzada y de la magia poderosa, desatará una crisis en cascada en todo el multiverso", reza la escueta sinopsis de Vengadores: Doomsday lanzada por Disney en la pasada Merchandise Expo de Shanghái.

Dirigida por los Russo, la quinta entrega de la franquicia vengadora cuenta también, por ahora, en su reparto además de Hemsworth, con Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

El filme también integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox ya confirmados: Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) y Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambito), entre otros muchos.

Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) completan el elenco.