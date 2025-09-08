El imponente físico de Chris Evans desata rumores sobre su regreso como Capitán América en Vengadores: Doomsday - MAVERL STUDIOS

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque los rumores sitúan desde hace meses a Chris Evans de vuelta como Steve Rogers en Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, Marvel Studios no ha confirmado su regreso y el propio intérprete lo ha negado en múltiples ocasiones. Aun así, la última aparición pública del actor ha reavivado las especulaciones en redes sociales por su estado de forma.

El detonante de los nuevos rumores han sido unas fotos y vídeos de Evans tomados durante su paso por el Festival de Toronto, donde ha presentado Sacrifice, la película de Romain Gavras (Atenea) que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy. En las imágenes el actor presenta un físico especialmente musculado y definido que muchos marvelitas no observaban en él desde que encarnó al Capitán América en Vengadores: Endgame.

En cuestión de horas, la red social X se ha llenado de comentarios atribuyendo la forma física del intérprete a un hipotético regreso del Capitán América.

Fingiremos sorpresa cuando confirmen el regreso de Chris Evans como Steve Rogers.



Esos músculos ya le delatan. pic.twitter.com/O94SWMfAhw — QuidVacuo (@QuidVacuo) September 7, 2025

Chris Evans’s physique in ‘Avengers: Endgame’ and in a newly shared picture! 👀 pic.twitter.com/WEQbH7QMbj — MCU Film News (@MCUFilmNews) September 7, 2025

Gee I wonder what he could be back in peak physical shape for https://t.co/YcKCQJHKgB — Brooks | 🏳️‍🌈 (@brookstweetz) September 7, 2025

¡CIELOS, QUE MACIZO! 😳 Chris Evans en el Festival de Cine de Toronto. 💪🇺🇸



Fuentes informan que su cambio físico es preparación para #AvengersDoomsday. pic.twitter.com/qHoXFupjDc — MovieFilms (@moviefilmsmx) September 7, 2025

Chris Evans ayer en un evento, claramente de vuelta en su peak físico.



¿Damos ya por hecho su regreso como Steve Rogers en 'AVENGERS DOOMSDAY'? pic.twitter.com/OAp4UGAfWK — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) September 7, 2025

Chris Evans looking MCU ready at a TIFF premiere 👀 pic.twitter.com/ULcd3GtkLg — Complex Pop Culture (@ComplexPop) September 7, 2025

La repercusión de las imágenes han sido tales que se convirtieron en tendencia entre la comunidad marvelita, donde, conscientes de que Marvel Studios aún guarda sorpresas y no ha desvelado todos los nombres que forman parte de Doomsday, cualquier pista o sospecha se magnifica.

Evans, que ya realizó un cameo tras Endgame como la Antorcha Humana en Deadpool y Lobezno, ha negado varias veces su vuelta como Rogers en la nueva película de los Vengadores, pero su negativa contrasta con los recientes rumores que aseguran que incluso ha empezado a rodar sus escenas junto a Hayley Atwell, quien retomaría su papel de Peggy Carter.

Ambos serían objetivos tanto de Loki como de Doctor Doom, dos piezas claves ligadas al futuro multiverso, por la decisión de Rogers de quedarse con Peggy en el pasado en lugar de regresar al presente tras devolver las gemas del infinito a sus respectivos tiempos.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) y con el rodaje todavía en marcha, Vengadores: Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).