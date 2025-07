Chris Hemsworth confiesa sus extrañas sensaciones rodando Vengadores: Doomsday

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Marvel sigue cocinando a fuego lento Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026. En la película dirigida por los hermanos Russo Chris Hemsworth volverá a interpretar a Thor. Y aunque encarne al mismo personaje desde hace más de una década, el actor australiano ha explicado ahora que existe una gran diferencia respecto a su participación en las anteriores películas de Vengadores, Infinity War y Endgame.

"Es fantástico estar de vuelta con gran parte del elenco original y también con el nuevo. Ahora me siento como uno de los veteranos. Hace diez años andaba perdido, sin saber bien qué estaba haciendo, y de repente, soy el mayor del grupo", confesó Hemsworth en recientes declaraciones a Deadline.

Esto supone una clara y marcada diferencia respecto a otras películas de Marvel en las que el actor australiano ha interpretado a Thor -al margen de su propia franquicia-. Como en Endgame, compartía protagonismo con otros de los Vengadores originales. Especialmente con el Capitán América de Chris Evans, al que Sam Wilson (Anthony Mackie) sustituye en el UCM como nuevo centinela de la libertad, o el Iron Man de Robert Downey Jr., con quien vuelve a reencontrarse en Doomsday, solo que esta vez tomando el manto del brillante y temible Doctor Doom. Hemsworth lleva encarnando al Dios del Trueno desde 2011 y ha empuñado a Mjolnir en un total de 10 producciones del Universo Cinematográfico Marvel.

Esto coloca a Thor entre los héroes más longevos del UCM, además de ser, junto a Hulk (Mark Ruffalo) y Nick Fury (Samuel L. Jackson), uno de los pocos integrantes de los Vengadores originales que siguen en pie. Sin embargo, son muchos los que no dejan de preguntarse si Doomsday será la última aparición de Hemsworth como el Dios del Trueno de Marvel.

El actor australiano publicó no hace mucho un mensaje en su Instagram donde parecía despedirse del personaje. "Interpretar a Thor ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante los últimos 15 años he empuñado a Mjolnir y luego a Stormbreaker como el Dios del Trueno, pero lo que lo ha hecho verdaderamente especial... ha sido compartirlo con todos vosotros", expresó el intérprete australiano. "Vuestra pasión, vuestros vítores y vuestro amor por este personaje lo han significado todo para mí. Gracias por hacer que mi viaje por el Universo Cinematográfico Marvel sea inolvidable... ¡Ahora, Doomsday!", concluía el mensaje de Hemsworth.

Por otra parte, Alex Pérez, de The Cosmic Circus, apuntaba en una sesión de preguntas y respuestas que Marvel quiere darle a Thor "una gran muerte y adecuada en una película de los Vengadores". Pero también aclaró que eso no implica necesariamente que vaya a ser la última vez que los fans vean al hijo de Odín. "No olvidemos que Thor todavía tiene un papel que cumplir al final de todo", remarcó.

Sin embargo, resulta poco probable que Marvel decida despedirse del Dios del Trueno en Vengadores: Doomsday o Secret Wars. Y es que los últimos rumores apuntan a una quinta entrega de Thor, por lo que resultaría más lógico brindarle una despedida heroica, emocionante y épica dentro de su propia franquicia, aunque toca esperar para averiguarlo.