Revelado el papel de Thor (Chris Hemsworth) en Vengadores: Doomsday

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth volverá a encarnar a Thor en Vengadores: Doomsday. Las últimas informaciones relacionadas con el proyecto apuntan a que el Dios del Trueno será el segundo personaje central de la cinta, que, dirigida por los Russo, verá la luz el 18 de diciembre de 2026.

Según indica Matt Belloni, de Puck News, en su podcast The Town, el Thor de Hemsworth desempeñará un "papel importante" en Doomsday, siendo considerado como su segundo protagonista.

Chris Hemsworth is reportedly set to play the second lead in Avengers: Doomsday, with his role as Thor taking a prominent position in the film, according to industry insider Matt Belloni on The Town podcast. pic.twitter.com/BhEWCqclKs