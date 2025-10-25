Así será el encuentro con Doctor Doom y los X-Men de Namor y Shang-Chi en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026. Dos de sus estrellas, Simu Liu y Tenoch Huerta, quienes encarnan respectivamente en el UCM a Shang-Chi y Namor, han abordado cómo ha sido su experiencia filmando junto a Robert Downey Jr., quien encarna al Doctor Doom, y la inclusión de los X-Men en la trama de la película dirigida por los hermanos Russo.

"¡Qué llamada tan increíble! Sentí muchísima emoción", expresó Liu entusiasmado en una sesión de preguntas y respuestas recogida por ComicBookMovie.com. "Creo que primero recibí esa llamada y después me enteré de quién más iba a estar allí: a algunos de ellos ya había tenido el placer de conocerlos y otros todavía no los conocía. Pero cada uno de ellos son personas icónicas, icónicas", añadió.

"Me parece que esto ya se sabe, pero, por ejemplo, Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart... simplemente personas a las que crecí viendo e idolatrando", soltó el protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. "Luego puede que haya tenido la oportunidad de compartir escenas con ellos en algún momento. Eso quizá habría sido aún mejor, algo que tal vez comentaría si yo estuviera en la película", expresó sin llegar a destapar nada acerca de la trama.

No obstante, hay que recordar, por otro lado, que tanto McKellen como Stewart retomarán sus respectivos roles del villano Magneto y Charles Xavier, el mentor de los X-Men en la quinta entrega de los Vengadores. Asimismo, las últimas informaciones relacionadas apuntaban a un posible enfrentamiento entre los héroes más poderosos de la Tierra y los mutantes en la cinta de los Russo.

Huerta, por su parte, también detalló cómo fue su encuentro con Downey Jr. durante el rodaje de Doomsday. "Es realmente atractivo y, además, se ve muy joven", recordó el actor, que dio vida a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, en declaraciones a El Capi Pérez.

"La cuestión es que yo no estaba en la escena. Fui a ver a los directores, quería hablar con ellos sobre algunas líneas y conocerlos en persona", añadió Huerta. "Cuando estuve allí, [él] se acercó a mirar los monitores y yo reaccioné: '¡No puede ser!' Incluso dije: '¡Maldita sea, dejé mis rodilleras en el hotel!'", bromeó acerca de su encuentro con Downey Jr. en el set de Vengadores 5.

Sin embargo, dada la historia que Namor y el Doctor Doom comparten en los cómics Marvel, antes incluso de que ambos estuviesen en los Illuminati, es bastante probable que compartan escenas en la película de los Russo.

Dirigida por los Russo, la quinta entrega de la franquicia vengadora cuenta también por ahora en su reparto con Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

"Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM. Este villano, maestro de la ciencia más avanzada y de la magia poderosa, desatará una crisis en cascada en todo el multiverso", reza la escueta sinopsis de Vengadores: Doomsday lanzada por Disney en la pasada Merchandise Expo de Shanghái.

El filme también integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox ya confirmados: Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) o Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambito), entre otros muchos. Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) completan el elenco.