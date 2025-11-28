¿Tiene Zootropolis 2 Escena Post-Créditos? - DISNEY

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Dispuesta a repetir el rotundo éxito que cosechó hace ya casi una década su primera entrega, Zootropolis 2 ya ha aterrizado en los cines. El nuevo filme de Disney retoma las aventuras de la coneja Judy y el zorro Nick que ahora ya convertidos en agentes de la policía de Zootropolis, tendrán que hacer frente a un gran y ancestral misterio. Y ahora que el filme se ha convertido en toda una saga, no son pocos los que se preguntan: ¿Tiene Zootropolis 2 escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Jared Bush y Byron Howard la respuesta es negativa. Zootropolis sí cuenta con secuencias extra durante y también después de sus títlos de crédito finales.

Primero, mientras se suceden los nombes de los perticipantes en la nueva producción de Walt Disney Animation Studios, se muestra un divertido un montaje de los personajes de la película, con una versión extendida de la nueva canción original Zoo, interpretada por Shakira y escrita por Shakira y Ed Sheeran.

Y ya al final de los créditos, aparece una nueva secuencia que, sin entrar a revelar su contenido, baste decir que anticipa el futuro de la franquicia y posiblemente prepara el terreno para una tercera película dejando caer la presencia de un nuevo grupo de animales que podría causarles problemas a Judy y Nick.