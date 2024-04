Filtrado el logo y título oficial de Gladiator 2... con guiño a Maximo Décimo Meridio

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

La secuela de Gladiator, dirigida nuevamente por Ridley Scott y protagonizada en esta ocasión por Paul Mescal, llegará a los cines en noviembre. Y a la espera de que se den a conocer de forma oficial los primeros materiales promocionales, ya se ha filtrado el título y el logo de la esperada continuación.

Ha sido durante la presentación de Paramount Pictures en la CinemaCon, celebrada en el Caesars Palace de Las Vegas, donde se ha revelado el título oficial del filme, denominado Gladiator II, en números romanos como no podía ser de otra forma.

Desde allí también se ha publicado en redes sociales la primera imagen promocional con el logo del filme y su eslogan publicitario que consiste en una cita del mismísimo Maximo Décimo Meridio, el protagonista del primer filme al que dio vida el ganador del Oscar Russell Crowe.

"Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad", esas eran las palabras con las que cuando aún era comandante de las tropas del norte y general de las legiones Félix de Roma, el personaje de Crowe arengaba a sus soldados. Esta icónica frase de la película original del año 2000 es la que acompaña al escudo de batalla que portaba una estatua en la que también se incluía el título oficial y la fecha de estreno del filme.

Esta nueva entrega está protagonizada por Paul Mescal, el actor nominado a un Oscar por Aftersun, que encarnará a un adulto Lucius, el niño que vitoreaba al gladiador apodado como Hispano en la cinta original. Aunque Crowe no volverá en la secuela, que estará ambientada 25 años después del filme original, quien si regresa en esta nueva entrega es Connie Nielsen en el papel de Lucilla, madre de Lucius.

Además de Mescal, Scott reclutó a un buen puñado de estrellas de renombre como Denzel Washington (saga The Equalizer) o Pedro Pascal (The Last of Us) para convertir Gladiator II en todo un éxito. El reparto de Gladiator 2 también contará con Joseph Quinn (Los 4 Fantásticos) y Fred Hechinger (The White Lotus) para dar vida a los emperadores Caracalla y Geta.

Además, completan el elenco de esta secuela May Calamawy (Caballero Luna/Moon Knight), Peter Mensah (300), Matt Lucas (Wonka), Lior Raz (6 en la sombra) y Tim McInnerny (Notting Hill) en roles que todavía no han sido desvelados. Además de contar de nuevo con Scott en la dirección, David Scarpa firma el guión del filme que llegará a los cines el 22 de noviembre de este año.