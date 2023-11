Ridley Scott revela qué pasó con Lucio tras el final de Gladiator

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Ridley Scott acaba de estrenar Napoleón, pero el director ya está inmerso en el rodaje de Gladiator 2, secuela de la película de 2000 protagonizada por Russell Crowe. La nueva cinta girará en torno a Lucio, un personaje que aparece de niño en la cinta original encarnado por Spencer Treat Clark y que ahora se convertirá en protagonista interpretado por Paul Mescal.

En una entrevista con Rotten Tomatoes, Scott ha dado pistas sobre lo que le pasó a Lucio tras Gladiator. "Paul interpreta a Lucio... Es alguien que tiene 12 años, y esto es unos 12 o 15 años después. Ha estado en el desierto y ha perdido el contacto con su madre. La madre perdió contacto con él, no sabe dónde está. Ella cree que podría estar muerto", adelantó. Como recordarán los fans, la madre de Lucio es Lucilla, que fue encarnada por Connie Nielsen y que repetirá su papel en esta secuela.

Ridley Scott gives us an inside scoop on Paul Mescal's role as Lucius in #Gladiator2. pic.twitter.com/iWIKDY73gl