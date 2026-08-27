Marvel sorprende con importantes cambios en Vengadores: Endgame Encore - MARVEL

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

El 25 de septiembre aterrizará en los cines Vengadores: Endgame Encore, nueva versión del largometraje dirigido por los hermanos Russo en 2019 que incluirá metraje inédito. Y, con su regreso a los cines, Marvel Studios ha mejorado la calidad, el color y la luminosidad de las escenas que aparecen en el tráiler del filme, que enlazará directamente con Doomsday.

Los fans del UCM más avezados parecen haber detectado al menos dos grandes diferencias entre el adelanto de Encore lanzado por la Casa de las Ideas y la versión original de la cinta, que sigue disponible para su visualización en YouTube. Tal y como puede apreciarse en la comparativa de las imágenes que circulan en redes, uno de los cambios afecta al tratamiento visual de las escenas.

Estos cambios supondrían una mejora respecto a algunos de los aspectos más cuestionados de Endgame tras su estreno. Así, una de las escenas en la que Thanos (Josh Brolin) lidera a sus ejércitos en la batalla contra los Vengadores presenta claramente un mayor contraste y saturación en el tráiler de Encore disponible en YouTube que en la cinta de 2019 que puede verse en Disney+.

Incluso el propio Titán Loco luce ahora con un tono morado más intenso y menos apagado, más cercano al aspecto que presenta en las páginas de Marvel Comics. Y es que, aunque Endgame fue considerada en su mayoría un cierre emocionante y satisfactorio para la Saga del Infinito, también recibió críticas por su tratamiento del color. De hecho, algunos espectadores señalaron que la imagen resultaba demasiado plana y apagada en determinados momentos, con una paleta dominada por tonos marrones y grises.

No obstante, hay quienes se preguntan si Disney se ha limitado a aumentar ligeramente el contraste para crear la sensación de que la película ofrecerá una mejor calidad de imagen en las pantallas Infinity Vision. Una posibilidad que contrasta con la de que, siete años después de su estreno, Marvel haya encontrado realmente un modo de mejorar la calidad visual de Vengadores: Endgame.

‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’ has a different color grading than ‘AVENGERS: ENDGAME’



(📸: @MarvelSpoiler) pic.twitter.com/X9TBxKIumi — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) August 25, 2026

El segundo cambio reside en una de las líneas del adelanto de Endgame Encore, donde Tony Stark (Robert Downey Jr.) pronuncia "Si te metes con el tiempo, él se enfada", en vez de "Si te metes con el tiempo, él se mete contigo", como decía en la cinta original de 2019. Un detalle en apariencia sin importancia, pero que cobra especial importancia teniendo en cuenta que, según las informaciones más recientes, buena parte de Vengadores: Doomsday girará en torno a las consecuencias del viaje en el tiempo de Steve para regresar junto a Peggy Carter y tener su esperado final feliz.

THEY CHANGED THE DIALOGUE??



Endgame : "You mess with time, it tends to mess back."



Endgame encore: "You mess with time, TIME tends to mess back." https://t.co/1JSlJbL8Ko pic.twitter.com/Xg8LZfl6D5 — VishalSid | CW: Jojos (@VishalSid_1) August 25, 2026

UNA TRANSICIÓN FLUIDA HACIA VENGADORES: DOOMSDAY

Es decir, la advertencia de Stark adquiriría ahora un significado todavía mayor. Además, estos aparentes cambios realizados para Endgame Encore podrían contribuir a una transición más natural hacia Doomsday, que ha destacado por una estética más luminosa y estilizada, con un uso del color más dinámico y una paleta visual más rica.

En cuanto a otros posibles cambios más allá de los pequeños ajustes de color o la sutil alteración de la línea de diálogo, hay quienes especulan con que Emma Fuhrmann, que interpretó a Cassie Lang en Endgame, sea sustituida por Kathryn Newton, quien tomó el relevo del personaje en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, en su breve aparición en la película, aunque esta modificación podría generar una importante reacción negativa entre los seguidores marvelitas.

Sin embargo, en cualquier caso, los fans no deberían esperar grandes cambios en esta nueva versión, ya que Endgame Encore ha sido presentada como un reestreno y no como una versión extendida.