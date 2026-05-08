Mark Ruffalo denuncia que estrellas de Hollywood no firman contra la fusión de Paramount y Warner "por miedo"

Archivo - ¿Ha despedido Disney a Mark Ruffalo (Hulk) por sus críticas a Donald Trump y al ICE? - STEVE VAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo ha denunciado que numerosas figuras de Hollywood evitaron sumarse a la carta abierta contra la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery por miedo a sufrir represalias profesionales. La misiva, impulsada en abril bajo la campaña Block the Merger, pide a los reguladores que frenen una operación que reduciría aún más el número de grandes estudios en Estados Unidos y que, tras recibir el respaldo de los accionistas, continúa pendiente de la aprobación de las autoridades competentes en Estados Unidos y Europa.

"Lo más revelador de aquella carta no fue la gente que la firmó. Fue la gente que no lo hizo. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque tenían miedo", escribe Ruffalo en un artículo de opinión publicado en The New York Times junto a Matt Stoller, director de investigación del Proyecto Estadounidense de Libertades Económicas, organización sin ánimo de lucro que aboga por la legislación de responsabilidad corporativa y la aplicación agresiva de las normas antimonopolio.

"Hay muchas razones para bloquear este acuerdo, pero ahora creemos que la más fundamental es la que encontramos cuando pedimos a los artistas que usaran su voz: miedo. Un miedo profundo, feo y generalizado a hablar claro", añade el actor que interpreta a Bruce Banner en el UCM en defensa de una carta abierta que tiene el apoyo de casi 5.000 profesionales del cine y la televisión. Entre los nombres más destacados figuran intérpretes como Florence Pugh, Pedro Pascal y Edward Norton, así como directores como Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola y Denis Villeneuve.

"Escuchamos una y otra vez a artistas que, cuando se les pidió firmar esta carta, decían que la apoyaban, pero que temían represalias. Su miedo no es injustificado", prosigue el artículo de Ruffalo y Stoller, que cita dos episodios recientes vinculados a la controversia por la fusión.

"Cuando al director editorial de The Ankler, una de las últimas publicaciones independientes especializadas en la industria, se le vio en un acto llevando una bolsa con chapas de 'Bloquead la fusión', Paramount retiró supuestamente su publicidad como respuesta", señala el escrito del actor de Pobres criaturas.

"A uno de nosotros, el señor Ruffalo, se le propuso como invitado para un debate en CNN sobre la fusión", explica el artículo, que añade que "más tarde un productor dijo que la cadena había decidido descartar el segmento y comunicó que 'es un asunto delicado para nosotros dado que Warner Bros. Discovery es nuestra empresa matriz y hay consideraciones legales sobre lo que podemos cubrir o decir mientras la fusión sigue en marcha'".

A juicio de Ruffalo y Stoller, la operación proyecta un efecto intimidatorio incluso antes de completarse. "Esta fusión causará muchos daños en Hollywood, pero uno ya está en marcha: la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre su propia industria", afirman en el artículo sobre la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

La operación está valorada en torno a 111.000 millones de dólares y ya recibió el respaldo de los accionistas de Warner Bros. Discovery, pero todavía necesita el visto bueno de los reguladores en Estados Unidos y Europa y podría enfrentarse a acciones legales de fiscales generales estatales con el objetivo de bloquearla.

Ruffalo y Stoller cierran su artículo apelando a la movilización colectiva contra la concentración empresarial en el sector audiovisual. "Hemos visto lo que ocurre cuando empresas con tendencias monopolísticas se benefician de un miedo que silencia la disidencia", advierten en un texto donde subrayan que "nuestra coalición creciente está demostrando que, cuando no nos quedamos al margen, no nos rendimos ante la inevitabilidad y nos unimos para luchar, podemos ganar".

"Y quién sabe. Si podemos derrotar a los oligarcas que intentan hacerse con el control de nuestras series y películas, quizá podamos hacerlo también en otros ámbitos", concluyen Ruffalo y Stoller.

¿QUÉ DEFIENDE LA CARTA CONTRA LA FUSIÓN DE PARAMOUNT Y WARNER BROS.?

El propósito de los firmantes es mantener la presión pública contra una operación que, según sus detractores, agravaría la concentración de poder en Hollywood, reduciría la competencia y limitaría tanto las oportunidades laborales como la diversidad creativa.

La carta sostiene además que la industria cinematográfica ya atraviesa una situación de fuerte presión por anteriores operaciones empresariales que habrían contribuido a la caída de la producción y a la reducción del tipo de historias que consiguen financiación y distribución.

También se denuncia la desaparición progresiva del cine de presupuesto medio, el deterioro de la distribución independiente, el hundimiento del mercado internacional de ventas y la pérdida de participación significativa en beneficios.

Paramount, por su parte, ha defendido que la operación daría a los creadores "más vías para su trabajo, no menos", y ha prometido mantener Paramount y Warner Bros. como operaciones cinematográficas independientes, además de estrenar una treintena de películas al año en salas. No obstante, la compañía también ha reconocido que la fusión implicaría recortes relevantes.