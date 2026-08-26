Épico tráiler de Vengadores: Endgame Encore que conecta directamente Doomsday - MARVEL

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de Vengadores regresará a los cines bajo el título Endgame Encore, una nueva versión del filme dirigido por los hermanos Russo en 2019 que incluirá escenas inéditas y servirá de enlace con Doomsday, que llegará el 18 de diciembre. A la espera de su llegada a las salas el próximo 25 de septiembre, Marvel ha lanzado un tráiler cargado de épica y nostalgia que, si bien no incluye nuevo metraje, sí que puede establecer conexiones con Vengadores: Doomsday

El adelanto arranca con el Capitán América (Chris Evans) maltrecho durante la batalla contra Thanos (Josh Brolin) y ajustando su escudo en el brazo. Seguidamente, se escucha la voz de Sam Wilson (Anthony Mackie) intentando contactar con el centinela de la libertad antes de dar paso a la reacción de los fans durante una proyección del filme en la noche del estreno.

Es entonces cuando se escucha a los espectadores corear en la sala mientras aparecen en pantalla Black Panther (Chadwick Boseman) junto a Shuri (Letitia Wright) y Okoye (Danai Gurira) y, poco después, Falcon sobrevolando el cielo y Steve Rogers. Instantes después, se produce un fundido a negro que anuncia el regreso de la cinta a los cines. A continuación, las imágenes muestran a Thor (Chris Hemsworth) y Spider-Man (Tom Holland), mientras el Capitán América pronuncia: "Vengadores, reuníos" para hacer frente a Thanos y empuña a Mjolnir.

UN REPASO POR LOS MOMENTOS MÁS MEMORABLES DE LA PELÍCULA

"Si te metes con el tiempo, él se enfada", advierte Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) en una escena posterior que podría ser una clara conexión con Endgame. "Tenemos una segunda oportunidad", dice Steve a continuación. Y es que hay que recordar que la decisión de Rogers de quedarse a vivir junto a Peggy podría ser el desencadenante de los eventos de Endgame.

Después, el tráiler repasa algunos de los momentos más memorables de la película, incluyendo la batalla final contra el Titán Loco, la destrucción de la torre de los Vengadores o el sacrificio de Tony con su chasquido en el desenlace del filme.

"En Vengadores Endgame: Encore, tras los acontecimientos que provocaron la desaparición de la mitad de la población mundial, los héroes que permanecen intentan seguir adelante. Sin embargo, deberán volver a unirse para restaurar el equilibrio en el universo y recuperar a sus seres queridos en su enfrentamiento definitivo con Thanos", reza la sinopsis.

La película podrá verse en salas IMAX e Infinity Vision, un nuevo formato que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente. Además, la cinta, producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo, incluirá un adelanto exclusivo de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre, y las proyecciones en estas salas contarán con contenido adicional especial.