Tráiler de la temporada 3 de Star Wars: Visions con el regreso de tres personajes - LUCASFILM

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

A escasos días del primer tráiler de The Mandalorian and Grogu y a la espera de que la saga galáctica regrese con aquel título a la gran pantalla, Lucasfilm continúa expandiendo la franquicia en formato televisivo con el primer tráiler de la tercera temporada de Star Wars: Visions.

El 29 de octubre, la antología animada y no canónica dentro de la continuidad de Star Wars vuelve a Disney+, y su avance ha confirmado una peculiaridad importante respecto al pasado del proyecto.

Aunque la nueva entrega, que consta de nueve cortos, estrenará seis historias originales y mantendrá su espíritu de experimentar con diferentes estilos de animación y personajes en cada capítulo, el tráiler desvela que hay tres episodios que recuperan a varios protagonistas de la primera temporada.

Se trata de regreso de el Ronin de El duelo, al que se le ve en nuevos combates; Lah Kara de Jedi número 9, que retoma su camino como heredera del sable de luz; y a F de La novia de la aldea en un entorno natural que vuelve a subrayar su vínculo con la tradición local.

El adelanto alterna estéticas muy distintas, del blanco y negro estilizado a la acción de ciencia ficción vibrante y colorida, y es que para el Volumen 3 de Visions se confirman nueve estudios de animación japoneses que aportarán su voz autoral a la galaxia lejana.

THE DUEL: PAYBACK (KAMIKAZE DOUGA + ANIMA)

Con la ayuda de algunos aliados inesperados, Ronin se enfrenta a su mayor enemigo: un Jedi retorcido conocido como el Gran Maestro, empeñado en vengarse. Dirigido por: Takanobu Mizuno

THE SONG OF FOUR WINGS (PROJECT STUDIO Q)

Una princesa convertida en rebelde protege a un niño del poder del Imperio en un planeta cubierto de nieve. Dirigido por: Hiroyasu Kobayashi

THE NINTH JEDI: CHILD OF HOPE (PRODUCTION I.G)

Perseguida por los cazadores Jedi y lanzada a la deriva en el espacio, Kara se encuentra con una nave aparentemente abandonada atendida por un misterioso droide. Dirigido por: Naoyoshi Shiotani

THE BOUNTY HUNTERS (WIT STUDIO)

Una cazarrecompensas rebelde acepta un trabajo para un industrialista sospechoso que tiene consecuencias inesperadas para ella y su droide. Dirigido por: Junichi Yamamoto

YUKO'S TREASURE (KINEMA CITRUS CO.)

Una huérfana protegida se une a un niño de la calle para rescatar a su droide cuidador y encontrar un tesoro perdido hace mucho tiempo. Dirigido por: Masaki Tachibana

THE LOST ONES (KINEMA CITRUS CO.)

Tras ayudar a unos refugiados a escapar de una catástrofe natural, una F encubierta se ve obligada a enfrentarse a los fantasmas de su pasado cuando su barco de refugiados es interceptado por el Imperio. Dirigido por: Hitoshi Haga

THE SMUGGLER (TRIGGER)

Desesperado por ganar dinero rápido, un contrabandista acepta un trabajo para rescatar a un fugitivo del Imperio. Dirigido por: Masahiko Otsuka

THE BIRD OF PARADISE (POLYGON PICTURES)

Después de quedar ciega en combate, una impetuosa padawan Jedi debe someterse a una serie de pruebas espirituales para superar la tentación del lado oscuro. Dirigido por: Tadahiro "Tady" Yoshihira

BLACK (DAVID PRODUCTION)

Una batalla psicodélica entre el pasado y el presente, la luz y la oscuridad, y la vida y la muerte se desarrolla en la mente atormentada de un soldado imperial que está a punto de ser derrotado. Dirigido por: Shinya Ohira

Star Wars no ha anunciado una cuarta temporada de por el momento, pero con esta tercera entrega aseguran que Visions deja de ser una colección de relatos completamente independientes. De hecho, una de sus historias de la primera temporada se expande más allá de la serie y de la nueva tanda de capítulos, pues Lucasfilm ha oficializado Star Wars: Visions Presents: The Ninth Jedi, un spin-off previsto para 2026 que desarrollará el universo de Kara tras su nuevo corto.

Sobre los proyectos de Star Wars dentro del canon, el próximo largometraje es The Mandalorian & Grogu, película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, que el 22 de mayo de 2026 pondrá el broche de oro al denominado Mandoverso que forman las series The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. Todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama de la película más allá de que el actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Hasta ahora Lucasfilm no ha detallado roles, pero Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

Tal y como confirmó Levy en abril, durante la Star Wars Celebration, también es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó.