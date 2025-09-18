MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Casi un mes después de que Lucasfilm anunciara el inicio de producción de Star Wars: Starfighter con una foto en blanco y negro de Ryan Gosling y Flynn Gray en el rodaje, Shawn Levy (Deadpool y Lobezno), director del proyecto, ha compartido un nuevo vistazo oficial de la película, que llega a los cines el 28 de mayo de 2027.

La imagen vuelve a estar protagonizada por Ryan Gosling y Flynn Gray, pero revela la incorporación de un entorno no muy habitual en la franquicia a través de Starfighter.

Publicada en la cuenta de Instagram de Levy, la fotografía muestra a Gosling y Gray caracterizados a bordo de una embarcación en mar abierto, acompañados por un escueto pie de foto: "En algún lugar del mar Mediterráneo".

Ambos intérpretes aparecen desaliñados y magullados con el mar en calma de fondo, además de vestir con ropas gastadas y sucias, lo que sugiere travesía, peligro y un posible estado de huida.

El entorno marítimo es un escenario poco habitual, aunque no inédito dentro de Star Wars pues la saga ha privilegiado históricamente el espacio, los desiertos (Tatooine, Jakku), la nieve (Hoth) o las selvas (Scarif) como paisajes predominantes, mientras que las localizaciones costeras u oceánicas han tenido presencia esporádica. Existen excepciones puntuales como las plataformas oceánicas de Kamino en El ataque de los clones, la travesía submarina en Naboo en La amenaza fantasma o los acantilados de Ahch-To en Los últimos Jedi, pero en general el mar raramente ha sido escenario sostenido de la acción o el tono de Star Wars.

Todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama de la película más allá de que Gosling lidera el reparto encarnando a un piloto encargado de proteger a un joven (Gray) frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Hasta ahora Lucasfilm no ha detallado roles, pero Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

A pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el director de Starfighter aseguró en abril, durante la Star Wars Celebration, que el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó.

A partir de un guion de Jonathan Tropper, Star Wars: Starfighter está dirigida por Levy, que también produce junto a Kathleen Kennedy. El cineasta ha descrito la oportunidad como "el sueño de una vida" y una prolongación de su apuesta por la aventura de personajes tras Deadpool y Lobezno.

Antes, la próxima cita de la saga Star Wars en los cines está fijada para el 22 de mayo con el estreno de The Mandalorian y Grogu, la película que, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, pondrá el broche de oro al denominado Mandoverso que forman las series The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.