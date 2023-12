Filtrada la polémica escena post-créditos de Aquaman y el reino perdido: Así es el final del DCEU

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Aquaman y el reino perdido, el Universo Extendido DC, también conocido como Snyderverse, ha llegado a su fin después de una década. La irregular franquicia, caracterizada desde casi su inicio por altibajos y vaivenes, ha tenido su desenlace con la secuela protagonizada por Jason Momoa. Un último filme que, pese a todo, también cuenta con escena post-créditos.

La secuencia en cuestión no tiene como protagonista al superhéroe titular, sino a su hermano, Orm. El personaje de Patrick Wilson está sentado solo en un restaurante en la bahía y, tal y como le aconsejó su hermano al ensalzar los placeres de la superficie, comiéndose plácidamente una hamburguesa con queso.

Unos segundos después, sobre la mesa aparece correteando una pequeña cucaracha. Tras mirarla, Orm la coge, la mete dentro de la hamburguesa y sigue degustando su comida.

Ese gag cómico es en realidad una referencia a una escena anterior de Aquaman y el reino perdido. En el filme, cuando Orm sale a la superficie por primera vez, su hermano le engaña, asegurándole que las cucarachas son una comida exquisita. El personaje de Wilson, inocente, se come una ante la tan atónita como asqueada mirada de Arthur.

