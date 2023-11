El ingenioso mote que Aquaman le ha puesto a The Flash en el Universo DC

Aquaman y el reino perdido llegará a los cines el 20 de diciembre. Antes del lanzamiento de la cinta, DC ha publicado el cómic Aquaman and the Lost Kingdom Special #1, que ha revelado un curioso detalle de otro personaje.

Aquaman and the Lost Kingdom Special #1 está escrito por Tim Seeley, Joey Esposito, Ethan Sacks, Miguel Medonca, Ray-Anthony Height y Scott Eaton. En el cómic se revela el divertido apodo que Arthur Curry le ha puesto a Flash.

En Aquaman and the Lost Kingdom Special #1, Aquaman, Wonder Woman y Flash luchan contra un grupo de fanáticos que busca erradicar a los héroes usando una 'metabomba' capaz de reprogramar el ADN, despojando a los héroes de sus poderes, volviéndolos vulnerables y dejando a la población de la Tierra indefensa. Mientras lucha contra los adversarios, Aquaman rápidamente llama la atención de Flash y bromea: "Speed-Reader (Lector veloz), ¿a quién estoy golpeando aquí?".

Esta broma revela el apodo de Aquaman para el velocista, y viene porque Arthur quiere que Barry acceda y decodifique rápidamente los archivos de los mercenarios. Este mote es un guiño ingenioso a la asombrosa velocidad con la que Flash no solo se mueve, sino que también procesa información.

El apodo desvela la dinámica de amistad entre los dos superhéroes. A pesar de que el cameo de Aquaman en la película The Flash recibió algunas críticas por parte de los fans, sus escenas juntos acentúan la innegable química entre los dos personajes.

Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard, Patrick Wilson y Dolph Lundgren, entre otros, conforman el reparto de Aquaman y el reino perdido. James Wan es el director de la película.