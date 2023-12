Jason Momoa reconoce que el futuro de Aquaman "no tiene buena pinta"

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

"No quiero que sea necesariamente el final", pero "no tiene muy buena pinta". Jason Momoa ya no se siente muy optimista respecto a su futuro como Aquaman. El actor retoma su papel de superhéroe acuático en Aquaman y el reino perdido, la secuela que se antoja como adiós no solo de Momoa al personaje, sino de todo el DCEU, el conocido como Snyderverse.

Momoa fue elegido por Warner y Zack Snyder como Aquaman en el Universo DC donde debutó en 2016 con un pequeño cameo en Batman v Superman: el amanecer de la Justicia. Después encarnó al personaje en Liga de la Justicia y en su propia película en solitario, Aquaman, que dirigida por James Wan vio la luz en diciembre de 2018.

Pero ahora que la macrofranquicia va a ser reiniciada de la mano de James Gunn y Peter Safran, los nuevos jefes de DC Studios, Momoa es consciente de que ellos quieren "comenzar su nueva historia" con nuevos personajes.

"No quiero necesariamente que sea el final... [pero] no creo que sea realmente, mi elección", dijo Momoa a Entertainment Tonight al ser interrogado sobre su futuro encarnado a Arthur Curry. Aquaman. "La verdad es que, si al público le encanta ['Aquaman y el Reino Perdido'], entonces sí hay una posibilidad. Pero ahora mismo, me parece que no tiene muy buena pinta", reconoció.

En todo caso, Momoa seguróp que el personaje le encanta y le gustaría "interpretarlo durante mucho tiempo". "Puedo imaginar más o menos hacia dónde me gustaría que fuera. E incluso en los próximos 10 años o así. Hay un montón de cosas geniales que pueden hacer. Me gusta el personaje y me gusta su mundo. Así que todo depende de si a la gente le gusta", concluyó.

EL ADIÓS DEL SNYDERVERSE

La mayoría de los actores que dirigieron el Universo DC de Zack Snyder junto a Momoa han sido descartados, lo que es una razón de mucho peso para que Momoa no confíe mucho en su futuro como Aquaman. El tiempo de Henry Cavill como Superman ha terminado, ya que Gunn dirigirá y escribirá una nueva película del héroe de Krypton, Superman: Legacy, con David Corenswet como el Hombre de Acero.

Gunn y Safran también preparan una nueva película de Batman, The Brave and de Bold, en la que no contarán con Ben Affleck y descartaron Wonder Woman 3, lo que probablemente pondrá fin a la etapa de Gal Gadot como la poderosa amazona. Improbable, tras su fiasco en taquilla de su película en solitario y sus múltiples escándalos, parece también el regreso de Ezra Miller como The Flash al igual que el de Ray Fisher como Cyborg, enfrentando abiertamente con la directiva de Warner.

Eso sí, si se cumplen los deseos de Netflix, de Zack Snyder y de los fans... el Snyderverse podría resucitar en la plataforma si el servicio de streaming llegara a un acuerdo con Warner para hacerse con los derechos de los personajes. "Lo haría, absolutamente", afirmó el propio Snyder en una entrevista a CulturaOcio.com al ser interrogado por esta posibilidad.

En todo caso, Momoa podría estar ligado en el futuro al Universo DC aunque encarnando a otro personaje. Y es que el actor de Frontier y Juego de tronos ya sonó con fuerza para interpretar a Lobo, un salvaje y sanguinario cazarrecompensas extraterrestre que trabaja como mercenario que es, por cierto, muy del agrado de James Gunn.

El propio Momoa alentó estos rumores a través de sus redes sociales hace ahora un año. Tengo muy buenas noticias. Grandes noticias con Warner Bros. Espectacular. Ojalá pudiera contársolas, pero ahí está", celebra el intérprete. "Peter [Safran], te quiero. James [Gunn], te quiero. David [Zaslav]...", afirmó.