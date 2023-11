Nicolas Cage, contra su cameo en Flash y la Inteligencia Artificial: "Es una pesadilla"

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage ha sido la última personalidad de Hollywood en demonizar la Inteligencia Artificial, que en el último año se ha extendido como nunca antes. Tanto el Sindicato de Guionistas como el Sindicato de Actores han pedido en sus respectivas huelgas restricciones contra el uso indiscriminado de esta tecnología por parte de los estudios.

En una entrevista concedida a Yahoo!, Cage expresó su posición con respecto a la IA. Una opinión totalmente contraria a la de aquellos que la ven como algo beneficioso. "La IA es una pesadilla para mí. Es inhumano. No hay nada más inhumano que la Inteligencia Artificial", sentencia el intérprete.

Recientemente, algunas Inteligencias Artificiales han sido capaces de crear modelos digitales que los estudios han implementado en sus producciones. Además de personas inexistentes, esta tecnología también puede replicar el rostro o la voz de actores reales. Ese es uno de los puntos que el Sindicato de Actores demanda controlar en la huelga que a día de hoy continúa en marcha desde el pasado mes de julio.

Por otro lado, el intérprete comentó abiertamente su opinión sobre el cameo que tuvo en Flash como Superman. Una secuencia que, según desvela, es muy diferente a la que él rodó. "Cuando fui al cine, estaba luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice", señala, mencionando que en cualquier caso no cree que fuese realizado con Inteligencia Artificial.

"No creo que fuese una IA. Sé que Tim [Burton] está molesto con la IA, al igual que yo. Fue CGI, vale, para que pudieran rejuvenecerme. Estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí", se cuestiona. En Flash, esa escena fue un homenaje al guion de la cancelada Superman Lives que Burton iba a dirigir y donde el protagonista combatía contra una criatura similar.

A su vez, Cage explicó que su paso por el rodaje de Flash fue de apenas unas pocas horas. "Lo que se suponía que debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El estaba siendo testigo del fin de un universo, y con el poco tiempo que tuve, puedes imaginar lo que eso significaría en términos de lo que podía transmitir. No tenía diálogo, tuve que transmitir la emoción con mis ojos. Eso es lo que hice. Estuve en el set unas tres horas", revela Cage, que en todo caso se muestra contento por la oportunidad de hacerlo.

"Dedicaron mucho tiempo a hacer el traje... y creo que [Andy Muschietti] es un director fantástico. Es un gran tipo y un gran director, y me encantaron sus dos películas de It", alaba el intérprete. "Siento que la película le dio a ese hermoso traje que Colleen Atwood diseñó la oportunidad de ser visto, y eso me alegró porque ella puso mucho esfuerzo", sentencia el actor.