Filtrada la duración de Vengadores: Doomsday... Y dista mucho de Endgame - MARVEL

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame rompió récords en su estreno en 2019 por su extensa duración de nada menos que tres horas. No es de extrañar, por tanto, que muchos fans dieran por hecho que Vengadores: Doomsday, la próxima aventura multiversal de Marvel, igualaría o incluso superaría a su predecesora. Sin embargo, los últimos rumores apuntan a que la duración del filme se acercará más a la de Infinity War.

Según apunta el 'insider' Cryptic4KQual, que el medio Comic Book Movie califica como "una fuente fiable en cuanto a la duración de las películas", Doomsday tendrá un metraje de 2 horas y 17 minutos, sin contar los créditos.

Tal y como detalla el 'insider' en X, la película dirigida por Joe y Anthony Russo tendrá una duración total de 2 horas y media si se tienen en cuenta los créditos finales. "Básicamente, Infinity War", apunta. En todo caso, queda poco para comprobar de primera mano la credibilidad de este rumor, pues el filme aterriza en las salas el próximo 18 de diciembre.

Avengers: Doomsday



2 hours 30 minutes

2 hours 17 without creds.



Basically Infinity War. https://t.co/TfXTiJ4sUl — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) November 26, 2026

Desde hace meses, proliferan en internet multitud de rumores acerca de la duración de Vengadores: Doomsday, si bien algunos comenzaron a circular hace tantos meses que ya entonces contaban con poca credibilidad. A principios de año, llegó a afirmarse que la cinta tendría un metraje de 3 horas y 45 minutos, aunque más adelante se especuló que duraría bastante menos: 2 horas y 45 minutos.

¿CUÁNTO DURARÁ VENGADORES: SECRET WARS?

Justo un año después, el 17 de diciembre de 2027, verá la luz en cines Vengadores: Secret Wars, que pondrá fin a la Saga del Multiverso. Aunque es pronto para especular acerca de su duración, no sería descabellado suponer que una película tan clave para el UCM pudiera durar algo más que su predecesora.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Joe Russo explicaba que no les bastaba con una sola película para desarrollar la historia de Victor Von Doom. "El personaje de Doom necesita mucho espacio, sobre todo cuando lo interpreta Robert Downey. Así que la envergadura de la historia, su alcance emocional, es tan grande que realmente tenía que dividirse en dos partes", incidía.