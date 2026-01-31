Vengadores: Doomsday ya amenaza un récord de Endgame - MARVEL STUDIOS

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento de Marvel Studios que supone el regreso a la franquicia tanto de Chris Evans como de Robert Downey Jr., que interpretarán a Steve Rogers y a Doctor Doom, respectivamente. Los rumores situaban la duración del largometraje en torno a las 3 horas y 45 minutos, pero las nuevas informaciones rebajan esa cifra, sin descartar que pueda convertirse aún así en la película más larga del UCM.

Según asegura el insider Daniel Richtman en X, "es posible que Vengadores: Doomsday tenga una duración de tres horas". Este hipotético metraje abre la puerta a que el filme dirigido por los hermanos Russo supere las 3 horas y 1 minuto de Endgame, que por el momento es el proyecto más largo de Marvel Studios. En todo caso, se trata de un dato sujeto a cambios, pues queda un amplio margen de posproducción hasta el estreno.

https://x.com/DanielRPK/status/2014068472544657411

De hecho, conviene recordar que Joe Russo manejó un escenario distinto en 2025. "Si fuera un hombre de apuestas, diría que Doomsday dura dos horas y media y Secret Wars tres horas", apuntó el cineasta, considerando que el nuevo díptico de Vengadores seguiría un patrón similar al de Infinity War y Endgame, que duraron 2 horas y 29 minutos y las 3 horas y 1 minuto ya mencionadas, respectivamente.

A la espera de que se confirme cuánto durará Doomsday y Vengadores: Secret Wars, que se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027, por ahora el ránking de cintas más extensas del UCM lo lideran Endgame, Black Panther: Wakanda Forever (2 h 41 min), Eternals (2 h 36 min), Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2 h 30 min) e Infinity War (2 h 29 min). Por su parte, la primera entrega de Vengadores dura 2 horas y 23 minutos y la segunda, La era de Ultrón, y 2 horas y 21.

https://www.youtube.com/watch?v=5cSQQzBufao

Lo que sí es oficial es que, junto a los regresos de Evans y Downey Jr., Vengadores: Doomsday contará con varios intérpretes asociados a los X-Men de la etapa Fox como Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Kelsey Grammer (Bestia). Parte de ese reencuentro mutante asomó en uno de los cuatro teasers distintos difundidos de la película, concretamente en aquel centrado en los X-Men.