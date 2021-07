Ya hay fecha para el tráiler de Spider-Man: No Way Home... en cines

El tráiler de Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de estreno

El tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' sigue siendo la pieza más codiciada para los fans de Marvel. Tras el lanzamiento de las primeras imágenes oficiales del merchandising de la cinta, el avance más esperado de la Fase 4 del UCM sigue desatando especulaciones sobre su posible lanzamiento. Todo apunta a que la tardanza ha sido fruto de una estrategia coordinada entre Sony y Marvel. De ahí, que ya comiencen a surgir rumores sobre su posible lanzamiento como tráiler previo en el estreno en cines de 'Viuda Negra'.

Según The Hashtag Show, será el 9 de julio, con el regreso de la Casa de las Ideas al cine cuando llegue el primer tráiler de 'No Way Home'. Aunque los derechos cinematográficos del Hombre Araña pertenezcan a Sony, es parte del UCM, lo que le da sentido al rumor. No obstante, toca seguir siendo precavidos con la supuesta filtración, pues tampoco sería extraño que Sony optase por guardarse el avance para más adelante.

Debido a que el 9 de julio está cerca, los fans que se acerquen a las salas de cine para disfrutar de 'Viuda Negra' serán los que revelen si, finalmente, 'No Way Home' estrena tráiler. Por otro lado, este adelanto, en caso se confirmase, solo podría verse temporalmente en el cine, teniendo que esperar un poco más para su visionado en portales de vídeo.

Son tantas las teorías sobre 'No Way Home', que la expectación es máxima. Las primeras imágenes oficiales han dejado entrever que Peter Parker contará con nuevos poderes y habilidades gracias a la presencia de Doctor Strange, el presonaje de Benedict Cumberbatch cuya presencia se anunció hace meses.

El regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus y de Jamie Foxx como Electro son otros de los regresos confirmados, a falta de saber si, finalmente, se confirman las teorías y 'No Way Home' se convierte en una convención de 'Spider-Man's en la que participarán las versiones de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.