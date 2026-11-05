Scarlett Johansson y el reto de saltar de Marvel a DC con The Batman 2: "Me provocó mucha angustia existencial" - CONTACTO

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson ha reconocido que su salto de Marvel a DC con The Batman: Part II le ha planteado un reto especialmente difícil. La actriz, que durante más de una década interpretó a Natasha Romanoff/Viuda Negra, se incorpora a la secuela protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Y, aunque Johansson ya cuenta con una amplia experiencia en el cine de superhéroes, ha confesado que su nuevo personaje le provocó "mucha angustia existencial".

"Probablemente ha sido el papel de The Batman", ha respondido la interprete en una entrevista concedida a Entertainment Tonight al ser preguntada cuál de sus próximos trabajos la había sacado más de su zona de confort. "Por alguna razón, me provocó mucha angustia existencial", ha añadido Johansson, cuya incorporación al reparto de la continuación fue confirmada por Reeves el pasado mes de mayo.

"Fue muy difícil encontrarle la clave. No sé por qué, si era por el propio papel, por el momento de mi vida en el que me encuentro o por lo que está pasando, pero fue difícil descifrarlo", ha explicado la actriz. Johansson no ha profundizado en las características del personaje ni en los motivos concretos de esa dificultad. "Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Fue un papel duro en muchos sentidos", ha zanjado, manteniendo el secretismo sobre su participación en la nueva entrega.

Sobre su personaje, diversas informaciones, todavía sin confirmación oficial han asegurado que interpretará a Gilda Dent, esposa del fiscal de Gotham Harvey Dent. En todo caso, su fichaje por la secuela la reúne con Sebastian Stan, otro veterano de Marvel que aún interpreta a Bucky/Soldado de Inivierno en el UCM y que también se incorpora al universo del Batman de Robert Pattinson.

MÁS DE UNA DÉCADA COMO UNO DE LOS PUNTALES DE MARVEL

Johansson debutó como Viuda Negra en Iron Man 2, estrenada en 2010, y encarnó al personaje en ocho películas, hasta protagonizar su propia aventura en solitario en 2021 después de que su personaje falleciera en Vengadores: Endgame. Además, Johansson también ha protagonizado Jurassic World: El renacer, la más reciente entrega de la saga Parque Jurásico que recaudó casi 875 millones de dólares. En su horizonte más cercano, la actriz tiene pendiente la nueva película de El exorcista dirigida por Mike Flanagan y Paper Tiger. Negocios de familia, lo nuevo de James Gray.

The Batman: Part II tiene previsto su estreno para el 18 de febrero de 2028. La producción se detuvo brevemente en octubre después de que Reeves se ausentara para atender un asunto familiar. A finales de ese mismo mes DC Studios confirmó que Steven Soderbergh se incorporaba al proyecto para ayudar al realizador a completar el tramo final del rodaje principal de la secuela de The Batman.