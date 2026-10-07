Superman 2: Man of Tomorrow será El Imperio contraataca de DC

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow tiene previsto su estreno en cines para el 9 de julio de 2027, con David Corenswet de nuevo en el papel del hombre de acero. El actor ha anticipado que esta secuela de Superman será El Imperio contraataca de DC.

"Lo primero que pensé fue en el comienzo de El Imperio contraataca y en lo emocionante que es, cada vez que la veo, volver a encontrarte con Luke, Han y Leia", aseguró Corenswet a Entertainment Tonight.

"Fue realmente emocionante escuchar a James Gunn hablar de cómo quería llevar a los personajes, especialmente las relaciones entre Superman y Lex, y entre Clark y Lois, a una segunda etapa", añadió.

MAN OF TOMORROW MOSTRARÁ UNA ETAPA MÁS MADURA PARA LOS PERSONAJES

"Han pasado por muchas más cosas durante ese tiempo", expresó Corenswet. "Y así, en Man of Tomorrow, nos reencontramos con ellos en situaciones mucho más asentadas y consolidadas, aunque, obviamente, todo eso se va a poner en riesgo", afirmó el actor.

El Imperio contraataca mostró a un Luke (Mark Hamill) mucho más maduro y experimentado, mientras Han (Harrison Ford) y Leia (Carrie Fisher) también habían evolucionado como personajes. Las palabras de Corenswet parecen indicar que Man of Tomorrow seguirá un camino similar, mostrando a sus protagonistas en una etapa más madura de sus historias.

Si bien todo apunta a que la consolidación del romance entre Clark y Lois (Rachel Brosnahan) en Superman ofrecerá una evolución satisfactoria para los fans en Man of Tomorrow, las acciones recientes del hombre de acero en la Tierra siguen sin esclarecerse, ya que su breve aparición en Supergirl omitió cualquier detalle al respecto.

Lex Luthor (Nicholas Hoult), sin embargo, es un caso especialmente interesante, ya que ha estado colaborando con A.R.G.U.S. y Rick Flag Sr. para crear Salvation y conseguir que lo trasladen a una prisión mucho más cómoda. No obstante, en la secuela de Superman, tanto el villano como el Último hijo de Krypton deberán unir sus fuerzas para hacer frente a la amenaza que representa el temible y siniestro Brainiac (Lars Eidinger). El filme también contará con los regresos de Milly Alcock y Xolo Maridueña en los papeles de Supergirl y Blue Beetle, además de Aaron Pierre como John Stewart.