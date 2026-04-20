Otra estrella de Marvel confirma oficialmente su regreso en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre. La cinta protagonizada por Robert Downey Jr. también está marcada por el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. Sin embargo, no es la única estrella de Marvel que regresa para la película; también lo hará una de las estrellas de Ant-Man.

Se trata de Kathryn Newton. El avance de Vengadores 5 mostrado en la CinemaCon 2026 revelaba que la actriz, quien interpretaba a Cassie, la hija de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, estaba en el filme.

La propia Newton, de hecho, ha confirmado su regreso al UCM con Doomsday en sus redes sociales. En un simpático vídeo, la actriz, que también protagoniza junto a Samara Weaving Noche de bodas 2, desempaqueta una caja cuyo interior contiene una silla de Marvel en miniatura, como las mostradas cuando se anunció al elenco, con su nombre.

Newton incluso bromea con el tamaño de la butaca, en referencia a los poderes de Cassie como la heroína y fundadora de los Jóvenes Vengadores, Estatura, similares a los de su padre Scott, que le permiten agrandar o reducir su cuerpo a voluntad. Curiosamente, la localización en la que se encuentra Newton guarda un gran parecido con el bosque que aparece en el teaser de Doomsday centrado en Thor. Por otra parte, aunque se desconoce el papel que desempeñará la heroína de Newton en la trama de la quinta entrega de los Vengadores, parece que la escena del adelanto mostraba a su padre, Scott Lang, despidiéndose de ella con un beso.