Filtración de Vengadores: Doomsday revela a los acólitos del Doctor Doom y el paso a Secret Wars

Archivo - Marvel pone nuevas fechas a Vengadores: Doomsday y Secret Wars - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que, dirigida por Joe y Anthony Russo, verá la luz el 18 de diciembre, es una de las películas más esperadas por los fans de Marvel. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber arrojado, por un lado, nueva luz sobre los acólitos del Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr., y, de otro, su posible conexión con un personaje clave del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según apunta Cryptic4KQual en X, Doomsday será básicamente una adaptación "literal" de la historia de Jonathan Hickman en Nuevos Vengadores/Secret Wars, pero con la historia principal del UCM integrada dentro de la trama.

"Hay elementos que se han modificado para que la historia tenga sentido. Por ejemplo, Loki asumirá el papel de los Beyonders. También habrá algún tipo de alternativa a Black Swan", señaló.

La cuenta también sugiere que después el conflicto se entrelazará con el arco en las grapas de Time Runs Out, cuyos eventos terminaron desembocando en las Secret Wars de 2015, que ya se insinuó en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El filme de Sam Raimi, estrenado en 2022, cerraba su historia con el Maestro de las Artes Místicas (Benedict Cumberbatch), a quien, tras entrar en contacto con el Darkhold, le apareció su tercer ojo, marchándose con Clea (Charlize Theron) a la Dimensión Oscura, donde reina supremo Dormammu, para investigar las incursiones, las cuales serán un elemento crucial en Vengadores 5.

There are elements that have been changed so the story makes sense. Loki for instance will essentially replace the Beyonders. there's going to be some sort of Black Swan alternative in there too. IMO, Alot of the story resonates more with New Avengers

& SW than time runs out. https://t.co/xxkymjebFb pic.twitter.com/yNCgs9EJ7I — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) March 3, 2026

Sin embargo, Cryptic4KQual aclara que el arco de Time Runs Out, aunque presente en Doomsday, no está del todo desarrollado en la cinta de los Russo, aunque podría ampliarse con rodajes adicionales, y que los acólitos de Doom serán presentados sin contexto alguno y mantendrán ocultas sus identidades. Por otra parte, no es la primera vez que surge el rumor de que Doom le robará su poder a Loki (Tom Hiddleston), destruyendo su estatus como Dios de las Historias.

Pero aún está la cuestión de quién podría ser la alternativa a Black Swan. Los Cisnes Negros eran una orden de mujeres devotas que servían a Rabum Alal, también conocido como Doctor Doom.

Su principal misión durante los eventos previos a Secret Wars era provocar la destrucción de universos mediante incursiones, con el objetivo de eliminar al Hombre Molécula y retrasar así el colapso del multiverso.

Una de sus integrantes fue Yabbat Ummon Turru. Esta princesa de la Tierra-1365 nació en la Ciudad Oculta y, tras sufrir en primera persona una incursión orquestada por la raza alienígena de los Sacerdotes Negros, intentó salvar su universo refugiándose en la Biblioteca de los Mundos.

Sin embargo, fracasó en su intento y terminó convirtiéndose en la única superviviente de su realidad y acabó siendo reclutada por los Cisnes Negros. Más tarde, cuando Black Swan llegó a la Tierra-616 durante su primera incursión, fue capturada por los Illuminati -presentados en la secuela de Doctor Strange- y les advirtió de que se avecinaban amenazas para las que debían prepararse.

Los últimos rumores insinuaban que Doom contará con Strange y Peggy Carter -o una variante del personaje de Hayley Atwell- como aliados. Por lo que no resulta descartable la idea de que Wanda Maximoff, Bruja Escarlata, sea una opción para asumir en Doomsday el rol que tenía Black Swan en los cómics de Marvel. En todo caso, solo el tiempo lo dirá.