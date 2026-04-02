¿Ha confirmado ya Chris Evans a Steve Rogers en Vengadores: Secret Wars?

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MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026. La película contará con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom y marcará el regreso de Chris Evans en el papel de Steve Rogers. Sin embargo, todo apunta a que también estará en su siguiente entrega, Secret Wars, que se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

"No puedo revelar nada, no puedo. Pero ¿qué puedo contarte? Puedo decirte que empezaré a trabajar en la siguiente dentro de un par de meses, eso sí te lo puedo decir", se escucha decir a Evans de fondo en un vídeo compartido en Instagram por comicconmomsi tras preguntarle qué podía adelantar sobre su regreso al UCM en Doomsday.

De esta manera, el actor parece indicar en este audio que, aunque podría no ser auténtico, tras Vengadores 5 se incorporará dentro de poco a Secret Wars. Llegado el caso, su implicación en esta entrega de la franquicia vengadora será motivo de alegría y jolgorio para los fans del Universo Cinematográfico Marvel.

Marvel confirmó oficialmente el regreso al UCM de Chris Evans como Steve Rogers en Doomsday con el primero de los cuatro teasers que se proyectaron antes de los pases de Avatar: Fuego y ceniza, estrenada el pasado diciembre.

El fugaz adelanto comenzaba con Rogers llegando a su granja en motocicleta. Una vez dentro de su hogar, el Primer Vengador guarda su traje de Capitán América en un baúl para, inmediatamente después, tomar a un bebé en brazos, al que mira con enorme ternura.

Hasta el momento se desconoce la importancia del papel que Rogers desempeñará dentro de la trama de Doomsday. Sin embargo, se espera que sea uno de los personajes clave en la batalla contra Doom.

Especialmente porque las últimas informaciones indicaban que Doom busca vengarse de Rogers, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto a Peggy Carter en Endgame habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano, encarnado por Downey Jr. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.