Filtración de Spider-Man 4 revela nueva protagonista y otro superhéroe de Marvel

Tom Holland volverá a ser Peter Parker en Spider-Man 4, que llegará a los cines el 24 de julio de 2026. Nuevas informaciones sugieren que Gwen Stacy, su primer amor en los cómics Marvel, y Daredevil acompañarán al trepamuros en la cinta de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos).

MyTimeToShineHello ha asegurado en X que Marvel ya tiene a la protagonista femenina y al villano de Spider-Man 4, algo a lo que Alex Pérez, de The Cosmic Circus, ha respondido con un: "¿Recuerdas cuándo dije que el título provisional era Blue Oasis?"

Female lead and main villain already found https://t.co/J4ZtJrIjAM — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 21, 2025

Remember when I mentioned the working title was Blue Oasis? https://t.co/vqOXLUw0C8 — Alex P. (@AlexFromCC) January 21, 2025

Como recordarán los más entusiastas, dicho título, mencionado por Pérez en noviembre de 2024, parecía ser una clara referencia al cómic Spider-Man: Blue. En esta miniserie de seis números, a cargo de Tim Sale y Jeph Loeb, publicada en 2002, un desalentado Peter rememora el día de San Valentín cómo se enamoró de la fallecida Gwen Stacy.

La respuesta del insider al comentario de MyTimeToShineHello sugiere que, efectivamente, ella será la protagonista femenina del filme. Ciertamente, tendría sentido que así fuera. Al fin y al cabo, tanto MJ (Zendaya), quien, según las informaciones más recientes, tendrá un pequeño rol en Spider-Man 4, como Ned Leed (Jacob Batalon), olvidaron quién es Peter a causa del conjuro lanzado por el Doctor Strange en No Way Home.

Llegado el caso, Marvel podría darle un enfoque completamente distinto a Gwen en la cinta, evitando el trágico destino que sufrió tanto en los cómics como en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, donde fue encarnada por Emma Stone, y convertir al personaje en Spider-Gwen, variante que ya ha aparecido en la oscarizada Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Cruzando el multiverso.

Sin embargo, por ahora, Kevin Feige no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado, los últimos rumores apuntaban a que Daredevil también hará acto de presencia en la película.

Esto no sería ni mucho menos sorprendente, ya que Charlie Cox interpretó brevemente a Matt Murdock en No Way Home y al que volverá a interpretar en Born Again, cuyo estreno en Disney+ está fijado para el próximo 5 de marzo. Pero el actor también encarnará al personaje en Spider-Man: Primer Año (Your Friendly Neighborhood Spider-Man).

Por tanto, es posible que se refieran a la irrupción del hombre sin miedo en la nueva serie del trepamuros que llegará al servicio de streaming este 29 de enero. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.