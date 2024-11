MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Spider-Man 4 tiene previsto su estreno para julio de 2026, entre las dos nuevas películas de los Vengadores con las que los hermanos Russo regresan al UCM, Avengers: Doomsday y su secuela, Secret Wars. Ahora, se ha desvelado el título provisional del proyecto... que podría adelantar importantes detalles de la trama del filme.

Según The Cosmic Circus, el título provisional de la cuarta entrega del trepamuros es Blue Oasis y además indica que Blaze Films Inc. una productora con sede en Los Ángeles, es la compañía del asociada al rodaje. Se trata, como suele ser habitual, de denominaciones provisionales para no alertar ni dar pistas sobre ubicaciones o fechas concretas de rodaje para sí evitar que los cazadores de los spoilers y voceros de filtraciones echen al traste sorpresas del filme.

El medio también confirma que los eventos de Spider-Man 4 tendrán lugar después de Vengadores: Doomsday, es decir, no será una precuela y el Peter Parker de Holland, que estará presente en Doomsday, lidiará con los sucedido en la cinta en la que Robert Downey Jr. regresa al UCM pero en el papel del villano Doctor Doom.

El título provisional, Blue Oasis podría ser una pequeña pista que solo los fans de las grapas más avezados hayan podido captar. Spider-Man: Blue es una serie de seis cómics de Jeph Loeb y Tim Sale que publicó su primer número en abril de 2002. Esta podría ser, por tanto, una de las inspiraciones que Sony y Marvel tomen para la trama del filme.

¿UN SPIDER-MAN TRISTE?

La historia de Spider-Man: Blue narra cómo, en el día de San Valentín, un pesimista y depresivo Spidey recuerda cómo se enamoró de la fallecida Gwen Stacy. La cuarta película del trepamuros podría ser una gran oportunidad para presentar a este personaje femenino dentro del UCM, al que ya encarnaron Bryce Dallas Howard y Emma Stone.

Sin embargo, es el elemento azul y tono melancólico el que parece más ajustado con lo que se espera del filme. Cuando se estrene, habrán pasado 10 años desde que Holland se enfundase en la malla arácnida por primera vez en 2016 en Capitán América: Civil War. Peter Parker podría haber cambiado su vitalidad y optimismo para abrazar la madurez después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home donde perdió a su querida tía May.

Production Weekly reveló hace unas semanas que el título oficial sería Spider-Man: A Brand New Day y adelantó su supuesta sinopsis: "Tras los acontecimientos de Doomsday, Peter Parker está decidido a llevar una vida normal y centrarse en la universidad, alejándose de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, la paz dura poco cuando surge una nueva amenaza mortal que pone en peligro a sus amigos y obliga a Peter a reconsiderar su promesa. Con más en juego que nunca, Peter regresa a regañadientes a su identidad de Spider-Man y se encuentra formando equipo con un aliado improbable para proteger a sus seres queridos".

Spider-Man 4 estará dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y contará con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. La fecha fijada para su llegada a los cines es el 24 de julio de 2026, una ventana de lanzamiento en la que tendrá que competir con el próximo largometraje de Christopher Nolan, que incluye a su vez a Holland y Zendaya en su reparto.

En todo caso, y a pesar de estas constantes filtraciones, hay que subrayar que ni Marvel Studios ni Sony Pictures han confirmado nada sobre el proyecto. De hecho, ni siquiera la fecha de estreno es oficial.