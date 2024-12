Malas noticias para Spider-Man: Cruzando el Multiverso 2

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la aclamada culminación de la oscarizada trilogía de animación desarrollada por Sony Pictures, no llegará a las salas en 2025.

Inicialmente estaba previsto que la película que continuará la historia de Spider-Man: Cruzando el Multiverso se estrenase en cines el pasado mes de marzo, pero tras las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, su lanzamiento se retrasó indefinidamente. Según Deadline, Sony tampoco la estrenará el año próximo.

La noticia, que sin duda habrá cogido por sorpresa a los incondicionales del Spiderverse, llega poco después de que el actor Jharrel Jerome, recientemente, a Screen Rant, que todavía no había comenzado a grabar sus diálogos como Miles G. Morales.

Teniendo esto en cuenta, resulta bastante probable que la secuela de Cruzando el Multiverso termine aterrizando en los cines en algún punto de 2026. Lo cual no resulta sorprendente, dada la complejidad del filme y el riguroso nivel de atención que requiere su animación.

La anterior entrega de la saga, estrenada en 2023, recaudó casi 700 millones de dólares en taquilla, prácticamente duplicando los 375 millones que en 2018 amasó Spider-Man: Un nuevo universo, el arranque de la trilogía que se alzó con el Oscar a mejor película de animación.

Además Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Sony tiene previstos varios proyectos relacionados con los personajes de los cómics Marvel de los que tiene derechos. Por un lado, coproducirá Spider-Man 4, cuyo estreno en cines está previsto para el 24 de julio de 2026, con Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a cargo de la dirección. Además, no hace mucho, Kevin Feige le confesaba recientemente a Omelete que Miles Morales pueda dar el salto en carne y hueso al UCM, tras Spider-Man: Cruzando el Multiverso Parte 2.

Por otro, Nicolas Cage volverá a interpretar a Spider-Man Noir en su propia serie de imagen real, que ya está en marcha y desembarcará en Amazon Prime Video en 2025. Entretanto, los fans ya pueden disfrutar en salas de Kraven the Hunter, con Aaron Taylor-Johnson encarnando al formidable villano y que, al mismo tiempo, supondrá la última entrega del Spiderverse.