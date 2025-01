Violento tráiler de Daredevil: Born Again con nuevos villanos y una alianza inesperada

Violento tráiler de Daredevil: Born Again con nuevo villano y alianza inesperada

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Daredevil: Born Again, la serie de Marvel Studios que continuará la historia del Diablo de Hell's Kitchen pero ya como parte del Universo Cinematográfico Marvel. Protagonizada de nuevo por Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin, llegará a Disney+ el próximo 5 de marzo.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, arranca con los dos personajes manteniendo una tensa converación en una cafetería a plena luz del día. "Gracias por encontrar tiempo para vernos", le dice Murdock. "Tengo que reconocer que no me desagrada del todo volver a verte", reconoce Fisk que ahora, como dirigente de la ciudad necesita la "naturaleza violenta" de Daredevil para controlar nuevas y terribles amenazas.

"A veces es necesario romper la paz y dejar que el caos reine", procoma Fisk. Y es que, tal y como revela el tráiler según va avanzando la conversacion, mucho tiempo ha pasado ya desde que se vieron las caras y, mientras que Fisk es ahora un respetado político, que ha llegado incluso a ser alcalde de Nueva York, Matt ya no ejerce de justiciero enmascarado por las noches... pero se verá obligado a volver a la acción.

Entre los peligros que acechan en las calles de Nueva York destacan viejos conocidos como Bullseye (Wilson Bethe) y nuevos villanos como el cruel Muse y salvaje White Tiger,

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock (Cox) es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras el antiguo jefe de la mafia Wilson Fisk (D'Onofrio) emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

Con Dario Scardapane como showrunner, Daredevil: Born Again también recupera otros personajes de la serie de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) o el villano Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco de la serie que llegará en marzo a Disney+.

Daredevil: Born Again será la primera producción dentro del UCM protagonizada por el hombre sin miedo, después de que hiciera su debut en la macrofranquicia con un cameo como abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home. Además, el personaje de Cox ha aparecido en dos series de Disney+: Primero en She-Hulk, donde tuvo bastante protaogonismo en el tramo final, y fugazmente en Echo.