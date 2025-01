Primer vistazo a Daredevil, Doctor Octopus y Doctor Strange en la nueva serie de Spider-Man

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo miércoles 29 de enero llega a Disney+ Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man). Y para ir abriendo boca, a menos de una semana de su estreno, la serie de animación ha lanzado un adelanto que ofrece un primer vistazo de algunos personajes míticos de Marvel, como Daredevil, Doctor Strange o el icónico enemigo del lanzarredes, el Doctor Octopus.

"Todo el mundo conoce a Spider-Man", comienza exponiendo el equipo de la ficción en el 'featurette' publicado por la Casa de las Ideas. El vídeo no solo incluye imágenes del héroe titular columpiándose por Nueva York y enfrentándose a su vida diaria de estudiante de instituto y justiciero enmascarado, sino que además presenta a otros conocidos personajes que aparecerán en la ficción.

Así, el adelanto muestra a Daredevil, a quien Charlie Cox prestará su voz en versión original, luchando y esquivando balas sobre un tejado, a un Doctor Strange haciendo gala de sus habilidades y portando el Ojo de Agamotto, al Doctor Octopus y al Escorpión, que aún no ha debutado en el UCM y no lo hará con la serie de Spider-Man, puesto que esta se engloba dentro de su propio universo.

