Filtración de Spider-Man: No Way Home desvela el reencuentro de Peter Parker y Doctor Strange en el Sanctum Santorum

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) es sin duda una de las películas que más expectación está generando entre los fans de del Universo Cinematográfico Marvel. Aunque todavía Sony no ha compartido imágenes oficiales de la película, más allá de algunos artículos de merchandising, ahora se ha filtrado una fotografía que adelanta cómo será el encuentro entre el trepamuros y el Doctor Strange.

La imagen, compartida a través de Twitter por la cuenta Spider-Man: No Way Home News a partir de un vídeo de YouTube de Not3CFilm, muestra a ambos personajes frente al Sanctum Santorum, ubicación que sirve de hogar y guarida al Hechicero Supremo. Mientras que el héroe interpretado por Benedict Cumberbatch está parado al final de los escalones que conducen a su puerta, Spidey se encuentra frente a él subido a algo a varios metros del suelo.

Aunque se ha especulado con el momento al que puede corresponder la fotografía, lo cierto es que es difícil conocer algún detalle de la trama solo por la imagen. Algunos medios apuntan a que se trata de un reagrupamiento de los héroes tras enfrentarse a un enemigo, ya que Parker aparece portando su uniforme de superhéroe. También cabe la posibilidad de que se trate del primer encuentro de ambos durante el filme, o incluso una despedida al final de la cinta.

La mayoría de fans especulan con la posibilidad de que Strange podría asumir una posición similar a la que Tony Stark tuvo en Homecoming, como mentor del trepamuros. En Infinity War los espectadores ya tuvieron un pequeño adelanto de cómo podría desarrollarse la relación entre los dos, con Cumberbatch sirviendo como contrapunto serio a la comedia de Tom Holland.

Cabe recordar que la presencia de Strange en el filme será consecuencia directa de los acontecimientos mostrados al final de la primera temporada de Loki. Como los fans saben, los actos de Sylvie abrieron la puerta al Multiverso, eje en torno al que presuntamente girará No Way Home y que sin duda será fundamental en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Además, todo apunta a que la participación de Cumberbatch en la cinta servirá como un adelanto de la segunda entrega del Hechicero Supremo, que además también conectará con el final de Bruja Escarlata y Visión, ya que Elisabeth Olsen regresará para dar vida a Wanda.

Con Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch repitiendo sus papeles de Spider-Man, MJ y Doctor Strange, No Way Home incorpora a Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y Dr. Octopus, villanos que ya interpretaron en las sagas del trepamuros protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes también se rumorea que estarán en la cinta. La película llegará a los cines en diciembre de este año.