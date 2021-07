El villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness será el personaje más poderoso de Marvel

¿Revelado El Villano De Doctor Strange In The Multiverse Of Madness?

¿Revelado El Villano De Doctor Strange In The Multiverse Of Madness? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque llegue a inicios del año que viene, la expectación que gira en torno a 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es muy alta, más especialmente tras el final de la primera temporada de 'Loki' y que se estrenará justo después de 'Spider-Man: No Way Home', donde el Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch tiene confirmada su presencia. De hecho, ya han surgido rumores sobre quién será el villano de la cinta que está dirigiendo Sam Raimi... y no, no sería Nightmare.

Según revela We Got This Covered, el villano sería la mismísima Bruja Escarlata. El nombre de Wanda Maximoff lleva sonando mucho tiempo como antagonista de Strange, especialmente desde que el personaje encarnado por Elisabeth Olsen desató todo poder al final de 'WandaVision'.

A esta teoría contribuyó decisivamente la escena post-créditos de la serie en la que, retirada en una caballa perdida entre montañas, Wanda escucha a sus hijos mientras estudia el Darkhold, el libro de magia negra, mediante proyección astral. Una secuencia que, además, los fans aseguran que fue modificada por Marvel Studios con posterioridad a su estreno para incluir la presunta llegada de Strange.

NIVEL DE PODER SUPREMO

Como ya advirtió Agatha en aquel episodio de WandaVision el también llamado Libro de los Condenados está lleno de sortilegios y magia oscura que le abriría a Wanda las puertas a un nivel de poder que, tal y como avisó la propia Harkness, supera incluso el del Hechicero Supremo... es decir, Doctor Strange.

El Darkhold es un libro que concede a quien lo domina las claves para conseguir aquello que más desea, pero cuyo oscuro poder puede corromper al que lo lea... e incluso provocar brecha en el tejido de la propia realidad. Un dato que no es menor, ya que es que, al final de la secuencia extra que pone fin a la serie se puede escuchar la voz de sus hijos que desesperadamente piden ayuda. Entonces un brillo regresa a los ojos que Wanda, que puede que no se haya resignado a decir adiós definitivamente a Visión, Tommy y Billy.

¿Usará Wanda lo aprendido del Darkhold para lograr a toda costa aquello que más desea, es decir, una familia junto a Visión? Asumiendo que los mellizos sigan con vida puede que Wanda intente, a través de sus nuevos poderes de Bruja Escarlata y lo aprendido en el Darkhold, recuperar a sus hijos y se convierta en una amenaza para toda la realidad. Será en este punto en el que, al fin, entrará en escena Doctor Strange para pararle los pies a Wanda y neutralizar la amenaza.

En este punto, hay que recordar las palabras de la propia Agatha Harkness en el último capítulo: "La Bruja Escarlata no nace, se forja. No tiene akelarre y no necesita encantamientos (...) Tu poder supera con creces al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo". Un terrible augurio que secunda esta teoría.

Pero también existe la posibilidad de que, siendo verdad que Tommy y Billy sigan existiendo, puede que estén secuestrados o retenidos por alguien en otra dimensión o en otro plano de la realidad. Sería entonces cuando, al descubrirlo, Wanda acuda a Strange para pedirle ayuda en el rescate de sus pequeños.

El medio destaca que quien le ha revelado el papel de Maximoff como villana es la misma que filtró la presencia de Rachel McAdams en la secuela de 'Doctor Strange', cuando inicialmente todo apuntaba a que no iba a estar presente.

Debido a que no está confirmado oficialmente, toca tomar la información con recelo. No obstante, la confirmada participación de Elizabeth Olsen en la secuela le da cierto sentido. Por otro lado, será en esta entrega cuando se vea el poder del multiverso, el cual es nombre en el propio título de la cinta.

Tocará esperar a ver el primer tráiler de la cinta, que supone el regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes. La cinta, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo, contará también en el reparto con Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor y la incorporación de Xóchitl Gómez como América Chávez.