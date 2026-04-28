Filtración masiva de Vengadores: Doomsday revela los trajes de Doctor Doom, X-Men, Steve Rogers, Los 4 Fantásticos y más

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

ACTUALIZACIÓN: Horas después de su publicación, Marvel Studios comenzó a pedir formalmente su retirada de las redes sociales, lo que respalda la autenticidad del material filtrado

Vengadores: Doomsday es uno de los estrenos más esperados de este 2026. Ahora, unas imágenes han sacado a relucir el impresionante aspecto del Doctor Doom, al que interpretará Robert Downey Jr., Steve Rogers, a quien encarnará de nuevo Chris Evans, los X-Men, Los 4 Fantásticos y otros héroes del UCM en la cinta de los hermanos Russo.

La primera tanda de imágenes que circula por redes sociales muestra a Steve Rogers vestido de civil, con media melena y barba, junto a Thor empuñando a Stormbreaker. Ambos presentan un aspecto que inevitablemente recuerda al que lucían en Vengadores: Infinity War. Por otro lado, uno de los diseños que más llama la atención es el de Doctor Doom, que viste una armadura muy similar a la de los cómics de Marvel.

Como se aprecia en distintas tomas, el soberano de Latveria aparece en ocasiones sobre un fondo gris mientras ocupa su trono; sin embargo, en otras se presenta con mayor fuerza visual, plenamente integrado en el decorado de la sala del trono.

Leaked images of Steve Rogers and Thor in Avengers: Doomsday

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Leaked images of Doctor Doom in Avengers: Doomsday

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Asimismo, las imágenes también revelan el diseño de Sam Wilson como Capitán América (Anthony Mackie), portando su escudo, y a Shang-Chi (Simu Liu) en distintas poses. No obstante, uno de los cambios más significativos es el de Mística (Rebecca Romijn), con un tono de piel azulado menos oscuro que el que tenía en las películas de Fox y el cabello más anaranjado, además de un traje muy próximo al de la serie animada de X-Men 97.

Leaked images of Captain America (Sam Wilson) and Shang-Chi in Avengers: Doomsday

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Cíclope (James Marsden), por su parte, luce un uniforme más cercano al que el personaje vestía en los cómics de X-Men y Factor X durante los años 90, con su característico visor y un arnés táctico, además de una pose confiada. Magneto (Ian McKellen), en cambio, aparece con un traje y casco muy similares a los del primer filme de X-Men de Fox, con un aspecto que recuerda al visto en el teaser de Doomsday centrado en los mutantes, aunque con un aire más solemne.

Leaked images of Cyclops, Magneto, Mystique and Gambit in Avengers: Doomsday

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Gambito (Channing Tatum) viste el mismo atuendo que lucía en su aparición en Deadpool y Lobezno. Otras imágenes muestran a Yelena Belova (Florence Pugh), Sentry (Lewis Pullman) y el US Agent (Wyatt Russell) con sus respectivos trajes de Thunderbolts. Sin embargo, el cambio más significativo recae en Red Guardian (David Harbour), cuya armadura parece haber sido mejorada. Además, ahora el personaje luce una "A" en el pecho en vez de la tradicional estrella y porta un escudo similar al de Steve Rogers o Sam Wilson.

Leaked images of Avengerz in Avengers: Doomsday

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Leaked images of Sentry in Avengers: Doomsday

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Asimismo, aunque no por ello menos importante, las imágenes también han revelado el aspecto que tendrán Shuri y los 4 Fantásticos en Vengadores 5. En el caso del personaje interpretado por Letitia Wright, aparece posando sobre un fondo gris y vistiendo su traje de Black Panther sin la máscara.

Leaked images of Black Panther in Avengers: Doomsday

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En cuanto a la familia más emblemática de Marvel, muestran únicamente a Reed Richards (Pedro Pascal) y Johnny Storm (Joseph Quinn), ambos con uniformes bastante similares a los de Primeros pasos, aunque Johnny luce el cabello algo más largo que en la película dirigida por Matt Shakman.

Leaked images of Reed Richards in Avengers: Doomsday

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Leaked images of Human Torch in Avengers: Doomsday

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Por otra parte, cabe recordar que el año pasado comenzaron a circular en redes sociales unas supuestas filtraciones de los trajes de Doomsday. En aquel momento, el auge de la inteligencia artificial provocó una avalancha de imágenes falsas muy realistas que se difundieron rápidamente, con versiones de personajes como Spider-Man o Capitana Marvel.

Sin embargo, todo apunta a que entre ese contenido también se encontraban imágenes originales de la película. Según señala ComicBookMovie, varias personas que asistieron en exclusiva a una presentación del filme en la pasada CinemaCon coinciden en que las descripciones del aspecto de Rogers y Doom encajan con estos diseños.