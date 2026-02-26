En Disney ya han visto Vengadores Doomsday y lo tienen claro: Chris Evans, los X-Men y RDJ al rescate del UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom. Las expectativas de Marvel son arrasar en la taquilla con la cinta de los hermanos Russo y, según las últimas informaciones, los ejecutivos de Disney parecen estar complacidos con el resultado del proyecto antes de su estreno.

Según informa Variety en un extenso reportaje centrado en el actual estado de Disney con Josh D'Amaro preparándose para suceder a Bob Iger como CEO, las primeras proyecciones de Vengadores 5 han satisfecho a los ejecutivos de la Casa del Ratón antes de su lanzamiento en salas a finales de este año.

El medio también señala que varios expertos creen que el futuro de la franquicia de superhéroes podría depender del estreno de la esperada película, mientras que fuentes internas de la división cinematográfica de la compañía consideran que la salud del UCM no se basa únicamente en un solo título. De hecho, los ejecutivos de Disney están entusiasmados con lo que han visto de Doomsday de cara al estreno en diciembre y directivos de otros estudios que rivalizan con Marvel prevén internamente que será la cinta más taquillera de 2026.

Estas impresiones tan alentadoras de Vengadores: Doomsday por parte de los directivos de la Casa del Ratón llegan en un momento clave para Marvel, especialmente después de la sobreexpansión que experimentó el estudio capitaneado por Kevin Feige hace un lustro con la llegada de Disney+ y varias series interconectadas con las películas del UCM.

De hecho, pese a que algunos proyectos como WandaVision causaron un profundo impacto entre crítica y público, otros como She-Hulk no llegaron a lograr ese calado. Asimismo, Iger ya anunció a mediados de 2024 una reducción del volumen de estrenos de Marvel Studios como parte de su estrategia para combatir la saturación del género de los superhéroes y priorizar calidad por cantidad.

Por otra parte, una reacción interna tan positiva como la de los ejecutivos de Disney lleva a pensar que la quinta entrega de la franquicia vengadora cumplirá con las expectativas depositadas por los fans. Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Doomsday permanecen en secreto; sin embargo, la cinta marcará el regreso de Chris Evans al papel de Steve Rogers e incorporará al UCM a un buen puñado de mutantes pertenecientes al antiguo universo Fox, entre los que se encuentran Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Gambito (Channing Tatum), Hank McCoy/Bestia (Kelsey Grammer) y Scott Summers/Cíclope (James Marsden).