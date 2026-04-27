Lágrimas de Pedro Pascal al presentar The Mandalorian y Grogu en México: "Siempre soñé con que llegara al cine" - DISNEY

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

El 21 de mayo se estrena The Mandalorian y Grogu, el esperado regreso de Star Wars al cine y, al mismo tiempo, el salto de la pequeña a la gran pantalla de Din Djarin y su fiel escudero. Pedro Pascal, que retoma su papel como el cazarrecompensas, ha presentado la película en la CCXP México, donde no ha podido contener la emoción al recordar su vínculo con una saga que marcó su infancia en las salas de cine.

"En cuanto vi la serie, supe que sería una experiencia de streaming totalmente nueva, pero siempre soñé con que The Mandalorian llegara a la gran pantalla porque así me crié. Iba mucho al cine con mi familia y vi las películas de Star Wars en la pantalla grande", recordó Pascal en el escenario de la CCXP México, donde subió ataviado con la camiseta de la selección de fútbol azteca.

El actor chileno tuvo que detenerse durante unos instantes al quebrársele la voz y contener las lágrimas. La reacción del público fue inmediata y los fans comenzaron a corear su nombre entre aplausos, provocando que Pascal les lanzara besos desde el escenario.

Pedro Pascal pauses to brush away tears at CCXP Mexico after he mentions watching movies with his family. pic.twitter.com/ounIUY2by9 — Ryan Gajewski (@_RyanGajewski) April 27, 2026

Pedro Pascal on stage for ‘THE MANDALORIAN AND GROGU’ panel at CCXP México pic.twitter.com/QptAGMCLLA — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 26, 2026

Por su parte, Jon Favreau, director del largometraje, ha explicado que The Mandalorian y Grogu es una propuesta accesible para el público que no ha visto la serie, pero también un importante paso en el viaje de sus protagonistas para sus fans. "Queríamos presentar estos personajes a un nuevo público, pero, para los fans que han estado ahí desde siempre, queríamos hacer evolucionar la relación", apunta el cineasta.

"Ya no se trata del Mandaloriano rescatando a Grogu, ahora Grogu ha subido de nivel, es un aprendiz mandaloriano y ha estudiando con Luke Skywalker. Está empezando a encontrarse a sí mismo y ahora está descubriendo y liberando sus habilidades", añade Favreau.

THE MANDALORIAN LLEGA A LOS CINES EL 22 DE MAYO

La historia de The Mandalorian y Grogu se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico, en la era de la Nueva República, y muestra a un gobierno todavía frágil, obligado a lidiar con los restos de los señores de la guerra imperiales que continúan operando en los márgenes de la galaxia. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a su joven aprendiz como aliados oficiales.

Disney ha optado por mantener el núcleo responsable del éxito televisivo. Jon Favreau dirige el largometraje y firma el guion junto a Dave Filoni, nuevo presidente de Lucasfilm y cocreador de series como Star Wars: The Clone Wars y Ahsoka. Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.