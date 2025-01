Anthony Mackie aclara su comentario sobre Capitán América tras el tsunami de críticas: "Soy un estadounidense orgulloso"

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el próximo 14 de febrero. Será la primera vez que Anthony Mackie tome el testigo de Chris Evans como el primer vengador en la gran pantalla, tras la serie Falcon y el soldado de invierno. Durante la gira promocional del filme en Europa, el actor exponía su visión sobre lo que significaba el personaje, que en su opinión, no debía ser considerado una representación de Estados Unidos. Tras recibir un aluvión de críticas por este comentario, el intérprete ha tenido que clarificar sus palabras.

"Permitidme ser claro al respecto, soy un estadounidense orgulloso y asumir el escudo de un héroe como CAP es el mayor honor de mi vida. Tengo el máximo respeto por aquellos que sirven y han servido a nuestro país", se ha defendido Mackie en su cuenta de Instagram. "CAP tiene características universales con las que la gente de todo el mundo puede identificarse", terminaba el texto.

El mensaje del actor llega después de que un comentario suyo durante un acto promocional de la cinta en Roma desatara la polémica en redes sociales. "Para mí, el Capitán América representa muchas cosas diferentes y no creo que el término 'Estados Unidos' deba ser una de esas representaciones", expresaba el intérprete entonces.

El protagonista de Capitán América: Brave New World procedió a explicar que, para él, el superhéroe tenía que ver, sobre todo, con "un hombre que cumple su palabra, que tiene honor, dignidad e integridad. Alguien digno de confianza y fiable".

