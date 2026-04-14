Filtrado el presupuesto de Vengadores: Doomsday, que será la película más cara de Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom y el esperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers. Las últimas informaciones insinúan que la cinta de los Russo manejaría un descomunal presupuesto, que la convertiría en la producción más cara en la historia de Marvel.

Según apunta John Campea en su canal de YouTube, Vengadores 5 cuenta con un presupuesto de 400 millones de dólares. No obstante, todavía no está claro si esta descomunal cifra incluye también los costes de los posibles 'reshoots' de la película.

Campea también dejó caer que Marvel Studios planea invertir otros 300 millones de dólares adicionales en marketing. En tal caso, Doomsday tendría que acumular al menos 1.500 millones de dólares para cubrir costes y empezar a ser rentable.

AVENGERS: DOOMSDAY is reportedly MCU and Disney most expensive movie ever produced with a budget of ~$400M.



It’ll have Hollywood’s biggest marketing campaign ever with a cost of $300M.



Figures reported by John Campea on YT. pic.twitter.com/1ZozAqTePU — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) April 13, 2026

Este objetivo no es ni mucho menos descabellado, sobre todo si se tiene en cuenta que Vengadores: Infinity War y Endgame, también dirigidas por los hermanos Russo, contaron con presupuestos similares. De hecho, esta última se estima que costó entre 356 y 400 millones de dólares antes de sumar los gastos de promoción y distribución.

Por otra parte, Variety ya dejaba caer en un reportaje que las primeras proyecciones de Vengadores 5 habían satisfecho las expectativas de los ejecutivos de Disney, así como que estaban entusiasmados con lo que habían visto de la cinta de cara a su estreno a finales de este año, y que directivos de otros estudios que rivalizan con Marvel prevén internamente que Doomsday será la cinta más taquillera de 2026.

Esta reacción interna, tan positiva por parte de los ejecutivos de Disney, invita a pensar que la quinta entrega de la franquicia vengadora estará a la altura de las expectativas tanto de Marvel como de los fans del UCM. Por lo que todo apunta a que Doomsday tendrá un buen desempeño en la taquilla.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Doomsday permanecen en secreto; sin embargo, se rumorea que el papel de Evans como Rogers será crucial en la batalla contra el Doctor Doom. Además, la cinta incorporará al UCM a un buen puñado de mutantes pertenecientes al antiguo universo Fox, entre los que se encuentran Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Gambito (Channing Tatum), Hank McCoy/Bestia (Kelsey Grammer) y Scott Summers/Cíclope (James Marsden).