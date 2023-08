Filtración masiva de Deapool 3 revela a la gran villana y su conexión con el Profesor X

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

El 3 de mayo de 2024, Ryan Reynolds debutará dentro del Universo Cinematográfico Marvel con Deadpool 3. La película, además de recuperar a Hugh Jackman como Lobezno, también tendrá una importante conexión con el mentor de los X-Men, el profesor Charles Xavier, a través de la villana principal del film.

El pasado mes de febrero se dio a conocer que Emma Corrin, actriz conocida por interpretar a la princesa Diana de Gales en The Crown, había fichado por la película. Desde entonces, los rumores sobre el posible papel que jugaría la actriz que la señalaban como la gran villana del filme dirigido por Shawn Levy han ido cobrando cada vez más fuerza.

Una idea que se ha visto reforzada aún más después de que el periodista Daniel Ritchman publicase una imagen del Profesor X (Sir Patrick Stewart) en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura junto a una fotografía de Corrin.

Tanto es así que CanWeGetSomeToast hizo algo similar en su cuenta de Twitter, señalando además que la actriz pondrá rostro en Deadpool 3 a Cassandra Nova, la diabólica hermana gemela de Xavier.

I can confirm that Emma Corrin will be portraying Cassandra Nova in #Deadpool3.



In the comics, Cassandra Nova is Charles Xavier’s evil twin who is his equal and exact opposite. He tried to telepathically kill her in the womb but she survives the attack and spends her life… https://t.co/7d5Eh10esJ pic.twitter.com/s2ljjOgWEP