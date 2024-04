MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Doctor Strange en el multiverso de la locura presentó a Charles Xavier en el Universo Cinematográfico Marvel, adelantando así la llegada de los X-Men. Sin embargo, ahora se ha revelado que otro icónico personaje estuvo a punto de aparecer, pero su cameo fue descartado.

Alex Perez, del medio especializado Cosmic Circus, ha asegurado a través de Twitter que Magneto estuvo a punto de aparecer en el filme. "Él fue, por un tiempo, parte de una historia secundaria más grande que finalmente se habría alejado de la narrativa principal, que era, ante todo, la historia de Doctor Strange", dijo.

He was, for a time, a part of a larger sidestory that would have ultimately taken away from the main narrative, which was first and foremost, Doctor Strange’s story. https://t.co/DvccXuHNLT