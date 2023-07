¿Vestirá Hugh Jackman el traje amarillo de Lobezno en Deadpool 3?

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Si hay algo por lo que los seguidores marvelitas se encuentran entusiasmados es por el regreso de Hugh Jackman como Lobezno en Deadpool 3, cinta que verá la luz en mayo de 2024. Sin embargo, la gran pregunta que surge entre los fans es si el mutante de las garras de adamantium vestirá su emblemático uniforme amarillo y azul de los cómics en la nueva película del mercenario bocazas de Marvel, protagonizada por Ryan Reynolds.

Jackman debutó como Lobezno en el año 2000 con la primera película de los X-Men dirigida por Bryan Singer. Y desde entonces, en ninguna de sus posteriores apariciones como el miembro más salvaje de la Patrulla X, se ha enfundado un uniforme siquiera parecido al que viste en los cómics de Marvel.

Lo más cerca que estuvo Logan de vestir su mítico traje amarillo fue cando una de las escenas tras el final de Lobezno: Inmortal, película dirigida en 2013 por James Mangold, mostró un maletín que contenía el traje amarillo y azul que Logan viste en los cómics. Un instante fugaz, pero que todavía permanece grabado a fuego en las retinas de los espectadores.

Es por eso que los fans barajan la posibilidad de que el actor australiano haga gala de su icónico atuendo de batalla en Deadpool 3. Tanto es así, que, con la Casa de las Ideas, inmersa en el rodaje de la película a expensas de la huelga del sindicato de guionistas de Hollywood y que ha paralizado otras producciones de Marvel como Daredevil: Born Again, son muchos los rumores que apuntan a que así será.

