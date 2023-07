Filtración de Deadpool 3 confirma la presencia de un personaje de Loki... ¿y su trama multiversal?

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 no solo traerá de vuelta a la gran pantalla al mercenario bocazas que interpreta Ryan Reynolds, sino que también supondrá el regreso de Hugh Jackman como Lobezno tras su muerte en Logan. Y desde el set de roaje del filme, llegan nuevas filtraciones que confirman que habrá más rostros conocidos que se darán cita en esta tercera entrega... entre ellos un personaje de Loki que podría confirmar que el Multiverso será el elemento clave en la trama.

En noviembre del pasado año surgieron unos rumores que apuntaban que el Agente Mobius, personaje encarnado por Owen Wilson en la serie Loki, aparecería en la tercera entrega de Deadpool. Además, dichas noticias señalaban que el actor tendría un papel muy importante en la cinta que supondrá el estreno de los mutantes Deadpool y Lobezno ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Ahora, la cuenta de Twitter @DeadpoolUpdate, que informa sobre novedades relacionadas con las películas del personaje de Reynolds, ha compartido una foto que vendría a probar estos rumores y teorías. En la imagen, aparece Wilson con dos fans en Londres, donde está ubicado el set del rodaje de Deadpool 3, algo sobre lo que La Casa de las Ideas no se ha pronunciado.

Owen Wilson has been spotted in London where ‘DEADPOOL 3’ is currently filming!



He is set to reprise his role as Agent Mobius in the film.



📸: nanette.beaton pic.twitter.com/LF6ZBwUORh