La Fiesta del Cine: fechas, precio de entradas y 10 películas recomendadas

La Fiesta del Cine: fechas, precio de entradas y 10 películas que no te puedes perder - UNIVERSAL/MOVISTAR/WARNER

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está de vuelta la Fiesta del Cine, que regresa con una nueva edición del 19 al 22 de octubre. Una cita obligatoria para todos aquellos amantes del séptimo arte, que durante cuatro días podrán comprar entradas para una amplia variedad de títulos por solo 3,50 euros. Y ante esta oportunidad, lo que muchos se estarán preguntando es en qué salas se celebra, cómo se pueden conseguir los boletos y qué películas están en cartelera.

Esta nueva edición de la Fiesta del Cine se podrá disfrutar en más de 330 cines de toda España, cuyo listado se puede consultar en su web oficial. Las entradas pueden adquirirse desde el miércoles 14 de octubre, tanto por Internet, a través de las propias webs de los cines y las webs tradicionales de venta de entradas, como en las taquillas de los cines.

Cabe señalar que las butacas VIP, las proyecciones en 3D y las salas iSENSE, IMAX, D-BOX, Screen X y XL pueden conllevar un recargo adicional, dependiendo de las condiciones de cada empresa. Además, la Fiesta del Cine no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos, si bien aquellos jóvenes de 18 años que hayan adquirido el Bono Cultural sí podrán usarlo.

También hay que recordar que ya no es necesario acreditarse en la web de la Fiesta del Cine ni presentar acreditación en las salas.

En cuanto a las películas de las que podrán disfrutar los participantes en el evento, estas incluyen todas las que estén en cartelera de los cines adheridos. Y dada la amplia y variada oferta, aquí va una selección de 10 títulos clave.

LA ODISEA

Aunque La odisea de Christopher Nolan llegó a los cines hace ya tres meses, el pasado 17 de julio, seguramente quede mucha gente por verla (o deseando repetir la experiencia, quizá en otro formato). Así, la Fiesta del Cine ofrece una oportunidad perfecta para sumergirse en la taquillera adaptación del clásico de Homero.

EL SER QUERIDO

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, la cinta protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo fue una de las nominadas a la Palma de Oro a mejor película en Cannes, así como uno de los tres filmes preseleccionados para representar a España en los Oscar.

LA ISLA OLVIDADA

Para aquellos que busquen un plan familiar con niños de más de 7 años, La isla olvidada, la nueva película de animación de Dreamworks, es una opción perfecta. La historia sigue a dos amigas que se quedan varadas en el místico mundo de Nakali.

LA BOLA NEGRA

Además de seguir arrasando en taquilla, donde ya va camino de los 30 millones de euros, La bola negra será la película que represente a España en los premios Oscar 2027. El filme le valió a Javier Calvo y Javier Ambrossi el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes y se hizo con el premio del público en San Sebastián y el Festival de Toronto.

DIGGER

Aunque Digger está siendo todo un batacazo, firmando el peor estreno de una película de Tom Cruise en 19 años, podría ser buena idea aprovechar los bajos precios de la Fiesta del Cine para darle una oportunidad a lo nuevo de Iñárritu.

EL PRECIO DE LA RED

El precio de la red está inspirada en la historia real de cómo el periodista Jeff Horwitz, con la ayuda de Frances Haugen, recopiló el material necesario para su reportaje The Facebook Files, en el que se exponían las prácticas que la plataforma había ocultado tanto al público como a los inversores. Dirigida por Aaron Sorkin, funciona como secuela de La red social, que se hizo con tres premios Oscar.

CENIZA EN LA BOCA

Dirigida por Diego Luna, Ceniza en la boca llegó a los cines el pasado 9 de octubre. La cinta, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, transcurre en España y aborda la migración latinoamericana.

NAZA

Naza, el nuevo documental sobre Gaza de los directores israelíes de No Other Land, Yuval Abraham y Rachel Szor, provocó una histórica ovación en el Festival Internacional de Cine Venecia y desde el pasado 9 de octubre puede verse en cines.

LA INVITACIÓN

La invitación, cinta estrenada este 16 de octubre, cuenta con un reparto integrado por Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y Olivia Wilde, que también ejerce de directora. Basada en la obra de teatro Cesc Gay Los vecinos de arriba, el filme sigue a dos parejas que quedan a cenar.

CLAYFACE

Clayface llega a las salas justo el 22 de octubre, el último día de la Fiesta del Cine. La cinta, centrada en el mítico villano cambiaformas de Batman, es la primera película del universo DC de James Gunn y Peter Safran con una clasificación R (para mayores de 18 años) y promete explorar el 'body horror'.