El protagonista de Clayface confirma que rodaron escenas conectadas con Batman - WARNER BROS.

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

El 23 de octubre llegará a los cines la primera película del DCU de James Gunn y Peter Safran clasificada R (para mayores de 18 años), Clayface. Su protagonista, Tom Rhys Harries, ha revelado ahora que se rodaron escenas del filme relacionadas con Batman.

"Tenemos metraje rodado, aunque no sé... No sé hasta qué punto puedo hablar de ello. Sí que lo hablamos largo y tendido", aseguró Harries a ComicBook.com tras ser preguntado acerca de si su personaje, Matt Haggen, conoce a Batman en Clayface.

Las palabras de Harries apuntan a que estas escenas podrían haberse quedado fuera del montaje definitivo. Sin embargo, la cinta aún podría incluir alguna referencia a la familia Wayne, ya sea con alguna mención en una fiesta a la que asista Hagen gracias a su fama como actor o con un cartel de Wayne Enterprises en algún lugar de Gotham.

"Gotham es una ciudad con muchísima riqueza narrativa y la galería de villanos de Batman también lo es. Está llena de personajes con una gran profundidad y una psicología muy interesante. Se pueden contar historias diferentes, protagonizadas por distintos personajes, mientras Batman también existe en ese universo", aseguró Harries.

Asimismo, la presencia de un cartel de los Grayson Voladores en el rodaje de Clayface el año pasado dio a los fans una pista sobre cuándo transcurre la película dentro de la cronología del DCU. Esta referencia a la familia de acróbatas a la que pertenece Dick Grayson antes de convertirse en Robin sugiere que, si Batman ya ha comenzado a combatir el crimen en Gotham, aún estaría en una fase temprana de su carrera, anterior a la incorporación del joven como su compañero contra el crimen.

¿COMBATIRÁ CLAYFACE CONTRA BATMAN EN EL DCU?

DC Studios aún no ha anunciado quién dará vida a Batman en el DCU. Por ello, parece poco probable que el estudio haya elegido al actor en secreto para incluir un cameo del personaje en Clayface o en Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Lo más probable es que Gunn no anuncie quién encarnará al caballero oscuro hasta que The Brave and the Bold esté lista para avanzar en su producción, algo que seguramente no suceda hasta después de The Batman 2.

A pesar de que Batman no llegue a aparecer en Clayface, su director, James Watkins, ya dejó claro que el personaje estará presente de algún modo en el trasfondo de la historia, dado que esta transcurre en Gotham. Esto deja abierta la posibilidad de que el cruzado de la capa ya esté en activo en la ciudad y termine enfrentándose a Hagen cuando se convierta en uno de sus villanos.

Además, Gunn confirmó a Cinemex que, tras la película, los fans volverían a ver al villano cambiaformas, lo cual sugiere que un enfrentamiento con el caballero oscuro terminará produciéndose en un futuro proyecto.