Penélope Cruz y Javier Bardem logran la mayor ovación del Festival de Venecia 2026: 16 minutos de aplausos con Búnker

Los actores Penélope Cruz y Javier Bardem durante la premiere de la película ‘Búnker’ en el Festival Internacional de Cine de Venecia, a 8 de septiembre de 2026 - Stefano Spaziani - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Búnker, thriller psicológico dirigido por Florian Zeller (El padre, El hijo) y protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem, ha sido recibido con gran entusiasmo en su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. La respuesta del público fue una ovación de 16 minutos, lo que la convierte en la más larga de la presente edición y una de las más largas de la historia de la Mostra.

Según recoge Deadline, los vítores y aplausos se extendieron 16 minutos y medio (una cifra que varía según medios ya que, por ejemplo, Variety la sitúa en 15 minutos y medio) superando los 14 minutos que había obtenido Wild Horse Nine.

De acuerdo a los cálculos del medio estadounidense, esta ovación es la tercera más larga de la historia del festival, solo por detrás de La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, que provocó una respuesta de 18 minutos de duración y La voz de Hind, que el año pasado recibió 22 minutos de aplausos.

Florian Zeller's 'Bunker' with Javier Bardem and Penélope Cruz earns the longest ovation of the #VeniceFilmFestival so far, with 16 and a half minutes pic.twitter.com/yCIHJxDpJ8 — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2026

Ante la reacción del público, Cruz se mostró emocionada, rompiendo a llorar. Un momento en el que recibió el abrazo de su marido y coprotagonista, que también se acercó a celebrarlo con Patrick Schwarzenegger y Paul Dano, actores que completan el reparto principal de Búnker.

Javier Bardem embraces Patrick Schwarzenegger and Paul Dano during the standing ovation for Florian Zeller’s “Bunker” at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/xUBtM47QAH — Variety (@Variety) September 8, 2026

Florian Zeller’s “Bunker” receives a 15.5-minute standing ovation at the Venice Film Festival, the longest of this year’s festival. pic.twitter.com/tSpOB1eh2k — Variety (@Variety) September 8, 2026

UNA PELÍCULA A LA MEDIDA DE CRUZ Y BARDEM

Escrita y dirigida por Zeller, la película sigue a Miguel (Bardem), un exitoso arquitecto londinense que acepta un proyecto moralmente ambiguo, construir un búnker de supervivencia para un multimillonario, un encargo que, poco a poco, empieza a interponerse en su relación con su esposa, Sofía (Cruz). La pareja no solo se ve puesta a prueba por el trabajo, sino también por la llegada de un inquietante vecino.

Zeller reveló que había escrito Búnker pensando específicamente en Bardem y Cruz, que sirvieron como el "punto de partida y la inspiración" de la cinta. "No solo porque se encuentran entre los actores con más talento de la actualidad, sino también porque son una pareja emblemática. Quería explorar el amor, la fidelidad y el perdón, al tiempo que situaba al público en una posición de ambigüedad deliberada", explicó el director en las declaraciones que escribió para el festival.

Aparte de con la pareja española, el reparto de Búnker cuenta con los ya mencionados Dano y Schwarzenegger, además de con Stephen Graham, Mark Gatiss o Eileen Atkins.