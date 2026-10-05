Jeremy Strong, preocupado por la opinión de Mark Zuckerberg sobre El precio de la red: “Lo defendí mucho” - SONY PICTURES

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Para Jeremy Strong, dar vida a Mark Zuckerberg en El precio de la red no es algo baladí. De hecho, el actor de Succession se puso en contacto con él mientras preparaba su papel en esta secuela de La Red Social, que verá la luz en cines el 9 de octubre. Además, ha defendido su apuesta por llevar al extremo su método actoral, algo por lo que, asegura, no cree que tenga que "disculparse".

En su paso por The New Yorker Radio Hour, Strong fue preguntado por si le importa cómo pueda reaccionar Zuckerberg al filme. El actor contestó que sí y que, de hecho, se puso en contacto con él por esa razón. "Lo defendí mucho cuando estábamos haciendo la película", recuerda Strong.

"Espero que la película sea dialéctica más que polémica, en lugar de seguir esa tendencia general a decir que todo es culpa de Facebook, absolutamente todo. Cuando hablamos de la decadencia de la verdad y del deterioro del discurso civil, nuestra forma de contar historias desempeña un papel realmente importante en ello. Por eso me puse en contacto con Mark", explica el actor.

Aaron Sorkin, que dirige esta secuela tras haber escrito el libreto de La Red Social, ya explicó que Strong llevó su interpretación hasta tales extremos que tuvo que avisar al resto del elenco de que les iba a tratar "tal y como él imagina que Mark trata a la gente que le rodea".

JEREMY STRONG, SOBRE LAS REACCIONES QUE SUSCITA SU MÉTODO ACTORAL

Strong también abordaba en el pódcast de The New Yorker cómo sus compañeros de reparto y el resto del equipo percibieron su forma de trabajar. "Claro que parecía que algunas personas... Nunca es mi intención entrometerme en la experiencia de los demás ni en su forma de trabajar. Lo primero es no hacer daño, ¿no? Pero comprométete a lo que estás haciendo, coño, y sin reservas", sostiene.

Al ser preguntado si le molestaba que otras personas no tuvieran el mismo nivel de compromiso que él, Strong respondía: "No, simplemente yo estoy ahí para dedicarme por completo a interpretar el material". "Así que si algunas personas piensan que me lo tomo demasiado en serio, o que eso altera el ambiente de tal forma que resulta incómodo, supongo que es algo por lo que no creo que tenga que disculparme", asegura.

"Porque considero, y creo que todos los directores con los que trabajo también lo creen, que es en beneficio del material, y personalmente pienso que muchas de las reacciones que suscita son de carácter personal", continúa.

Strong ya explicó en una entrevista con GQ que considera que "comprender y defender" el punto de vista de Zuckerberg y "luchar por su causa" forma parte de su trabajo como actor. "Le envié un correo electrónico. Solo para decirle que me tomo esta responsabilidad muy en serio, así como la veracidad de la historia, y que la abordo con respeto", explicaba en una entrevista con GQ.

"Me resulta increíblemente abrumador hablar de la película, hablar de Mark y de ser la persona que interpreta a Mark y que, en cierto sentido, lo representa ante el mundo y ante la posteridad. Siento una enorme carga y una gran responsabilidad", incidía.

El precio de la red está inspirada en la historia real de cómo el periodista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), con la ayuda de Frances Haugen (Mikey Madison), recopiló el material necesario para su reportaje The Facebook Files, en el que se exponían las prácticas que la plataforma había ocultado tanto al público como a los inversores y que hicieron de ella una de las compañías más ricas del mundo.