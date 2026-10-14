Búnker, la nueva película de Penélope Cruz y Javier Bardem, ya tiene fecha de estreno

Búnker, la nueva película de Javier Bardem y Penélope Cruz, ya tiene fecha de estreno - ELASTICA

MADRID 14, (CulturaOcio)

Búnker, la nueva película de Florian Zeller, ya tiene fecha en estreno en los cines españoles. Será el 12 de febrero del próximo año cuando, de la mano de Elastica, el filme protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz aterrice en las salas para, a través del proceso de construcción de un refugio para multimillonarios, explorar el aislamiento social y las fracturas dentro de un matrimonio.

El proyecto nació de una inquietud real de su director. "Hace unos años me encontré con un artículo sobre Mark Zuckerberg construyendo un búnker de supervivencia en Hawái. La idea me cautivó de inmediato. Recuerdo haberme preguntado: '¿Sabe algo que los demás no sabemos?'", explica Zeller.

Al cineasta le pareció una paradoja fascinante que el hombre que hizo su fortuna conectando a las personas, se preparara para aislarse del mundo. "Entonces me hice otra pregunta: '¿Acaso no nos estamos aislando todos, de algún modo, dejando de vernos como continentes interconectados para convertirnos cada vez más en islas a la deriva?'", añade.

"Cuando Miguel, un premiado arquitecto, acepta un proyecto moralmente ambiguo -construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico- su esposa, Sofía, empieza a cuestionar su relación tras 17 años juntos. Después de haberse mudado a Londres en busca del sueño de Miguel de convertirse en un arquitecto reconocido, la pareja se ve obligada a confrontar si aún comparten las mismas aspiraciones, valores y visión de futuro, a medida que Miguel se ve cada vez más absorbido por el proyecto", adelanta la sinopsis oficial del filme.

UNA PELÍCULA ESCRITA PARA CRUZ Y BARDEM

Zeller confiesa que creó el largometraje con los dos intérpretes españoles en mente desde el primer momento: "Escribí Búnker para Penélope Cruz y Javier Bardem. Ambos fueron el punto de partida y la principal fuente de inspiración de este proyecto".

El director destaca que, además de ser dos de los actores con más talento de la actualidad, "forman una pareja icónica" en la vida real. "Quería construir una historia en torno a esa realidad tan fascinante para explorar el amor, la fidelidad y el perdón", concluye.

A través de este prisma íntimo, la cinta aborda grandes tensiones como el miedo al futuro, el individualismo desmedido, el aumento de la desigualdad social o el empobrecimiento de amplios sectores de la población.

UN REPARTO INTERNACIONAL Y SU RECORRIDO POR FESTIVALES

Este filme supone el tercer largometraje del aclamado director de El padre, estrenada en 2020 o El hijo, que vio la luz en 2022. Completan el reparto de Búnker rostros tan conocidos como Stephen Graham (Adolescencia), Paul Dano (The Batman) y Patrick Schwarzenegger (The White Lotus).

Antes de su estreno en España, la producción ha consolidado una destacada trayectoria en el circuito de festivales de este año. Celebró su debut internacional en la Sección Oficial del Festival de Venecia, se exhibió en las Galas del Festival de Toronto (TIFF) y ha formado parte de la programación del BFI de Londres.