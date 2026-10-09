Anne Hathaway se declara fan de Digger, el batacazo en taquilla de Tom Cruise: “¿Para mí? 10/10” - AMAZON MGM STUDIOS / WARNER BROS.

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, lleva apenas una semana en cartelera pero, con casi 25 millones recaudados en taquilla, ya se perfila como uno de los mayores fiascos del año. El filme protagonizado por Tom Cruise está suscitando opiniones de todo tipo, y Anne Hathaway se ha sumado al bando de aquellos que defienden la cinta a capa y espada.

"Me ha encantado esta brillante película. Es inteligente, alucinante, agresiva, divertida y ambiciosa", escribe la actriz en Letterboxd, red social en la que los usuarios pueden puntuar películas y publicar sus reseñas.

"Merece la pena dedicar un rato para verla y decidir por ti mismo qué te parece. ¿Para mí? 10/10", sentencia la protagonista de Verity. La sombra de un engaño, filme que ya amasa más de 70 millones de dólares en la taquilla mundial. La película se estrenó en cines el mismo día que Digger, el pasado viernes 2 de octubre, pero la diferencia de recaudación entre ambas es abismal.

Esta llamada de Hathaway a que el público decida por sí mismo no es casual, pues tiene mucho que ver con la nueva estrategia de marketing en la que Warner Bros. ha optado por apoyarse dada la polarización que está generando la película. Tras un primer fin de semana en cartelera que dejó mucho que desear, el estudio comenzó a lanzar vídeos promocionales en los que las críticas negativas se contraponían a las positivas, apelando al público a juzgar por sí mismo la cinta.

Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd pic.twitter.com/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

¿CUÁNTO VA A COSTARLE A WARNER BROS. EL FRACASO EN TAQUILLA DE DIGGER?

Digger recaudó apenas 20 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana en taquilla que, una semana después de su estreno, se han elevado a casi 25 millones. Según recoge The Wrap, se prevé que la película registre unas pérdidas de 250 millones tras su paso por los cines, incluso teniendo en cuenta los ingresos posteriores a su estreno en salas; uno de los mayores fiascos en taquilla de los últimos años.

Según diversas fuentes, la película contó con un presupuesto de 173 millones de dólares, si bien otra fuente apuntaba que fueron en realidad 163. Además, en torno a 100 millones se destinaron al marketing de la película, con Cruise como uno de sus grandes reclamos promocionales.