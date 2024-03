¿Ha Fichado Ryan Gosling Por El Universo Marvel?

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Ryan Gosling continúa acaparando portadas después de su ya memorable show en los Premios Oscar 2024. Ahora, su nombre vuelve a estar relacionado con el Universo Cinematográfico Marvel. Desde hace ya algunos años, se ha rumoreado con la posibilidad de que el actor fichara por la compañía... y parece que al fin se ha llegado a un acuerdo.

Según informa el insider My Time To Shine Hello, La Casa de las Ideas ha vuelto a ofrecerle a Gosling un papel. Y el actor, ahora sí, habría aceptado la oferta. En todo caso, la fuente no detalla qué personaje será o en qué película aparecerá el actor que da vida a Ken en Barbie.

En el pasado, muchos rumores señalaban a Gosling como el candidato ideal para encarnar a Richard Ryder, el héroe conocido como Nova dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Este aún no ha debutado en las producciones de Kevin Feige, por lo que sería una oportunidad perfecta para sumar al actor a sus filas. Aunque hay otro personaje que también ha sido mencionado.

Hay quienes han apuntado a que Gosling podría dar vida nada menos que al Doctor Muerte (Doctor Doom). Este icónico villano de los cómics de Marvel tampoco ha debutado en el UCM, pero se espera que lo haga muy pronto. Algunas teorías señalan que será el sustituto de Kang el Conquistador como el nuevo gran antagonista de la Saga del Multiverso en las películas Avengers 5 y Avengers: Secret Wars. Y su primera aparición podría llegar en Los 4 Fantásticos, que comenzará su rodaje este año y se estrenará el 30 de abril de 2025.

Una tercera vía la comentó el propio Gosling en 2022 cuando fue preguntado por sus vínculos con Marvel. Lejos de desmarcarse, confesó que hay un personaje al que le encantaría interpretar: Ghost Rider, el Motorista Fantasma de Marvel. Por ahora, habrá que esperar a que el estudio o el actor confirmen o desmientan el fichaje.