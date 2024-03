Así preparó Ryan Gosling su ya legendaria actuación en los Oscar 2024

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Barbie de Greta Gerwig optaba a ocho premios en los Oscar 2024. Aunque solo se llevó una estatuilla, la de mejor canción para Billie Eilish y Finneas O'Connell por What Was I Made For?, su protagonista, Ryan Gosling, dejó uno de los momentos más memorables de la ceremonia: su enérgica y espectacular interpretación del tema I'm Just Ken.

Tras semanas de rumores, a finales de febrero se confirmó que Gosling actuaría en la gala, pero los productores de los Oscar llevaban meses negociando con el actor. "Es un verdadero profesional; nos reunimos con él por Zoom hace meses para hablar sobre esa actuación", dijo en declaraciones a Variety Molly McNearney, quien produjo la gala junto con Raj Kapoor, Katy Mullan y Rob Paine. "Greta Gerwig también intervino creativamente. Estaba muy comprometido con ello. Su coreógrafa, Mandy Moore, es excepcional: estuvo en todas las convocatorias. También Mark Ronson", añadió.

Según McNearney, fue idea de Gosling hacer del número un homenaje a Diamonds Are a Girl's Best Friend de Los caballeros las prefieren rubias. "De ahí vinieron el traje rosa y todos los demás bailarines vestidos de negro, y las escaleras en la parte de atrás", contó Moore.

"Él quería comenzar entre el público, subir a ver a Mark, ver a Andrew [Wyatt el coproductor] y luego unirse a los 10 Ken abatidos en las escaleras. A partir de ahí, quería que el resto del número evolucionara como si los Ken vinieran de todas partes", añadió la coreógrafa. Por su parte, Gerwig dejó claro que su mayor deseo para la actuación era simplemente que toda la audiencia se pusiera de pie y cantara. Es por eso que los productores pusieron la letra en la pantalla.

CON MARGOT ROBBIE Y GRETA GERWIG

Además, Gosling quiso que sus compañeras de reparto también participaran en la interpretación. "Para él era muy importante saltar e incluir a Margot Robbie, Greta y America Ferrera. Él dijo: "Realmente necesito a esas chicas al frente, porque voy a acercarme a ellas. Quiero que canten'", relató Moore. El actor también escogió la frase exacta que quería cantar con Emma Stone.

Los ensayos comenzaron alrededor de cuatro semanas antes de la gala, con el equipo vocal de Gosling, Moore y la también coreógrafa Gillian Myers. "Solo teníamos dos jornadas de seis horas para grabar y ensayar todo. Después de eso, solo quedaba un día más para grabar", expuso el director musical Rickey Minor.

Asimismo, la actuación también contó con los otros Ken que aparecen en la película, los actores Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa y Scott Evans, a quienes avisaron solo unos días antes de la ceremonia. "¡Dos días, dos días! Volé desde Londres el jueves y subí al escenario", relató Gatwa.

"Para ser honesto, todavía lo estoy procesando. Creo que todavía estoy en shock. Me desmayé ahí arriba. No sé si hice la coreografía. Solo sabía vagamente dónde tenía que estar. Greta estaba gritando, estaba muy feliz. Pensé: '¿Sabes qué? Es un gran momento'", confesó Liu.

Tras semanas de trabajo, Gosling parece que quedó satisfecho con el resultado. "Simplemente me dio un abrazo enorme. Y luego se puso muy serio y preguntó: '¿Fueron correctas las tomas? ¿Hice un buen trabajo?'. Yo le dije: '¡Sí! Dios mío, ¿estás bromeando? ¿Escuchaste a esa gente? ¡Estaban enloquecidos!'", expuso Moore.